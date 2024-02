Governo tem notícia CONFIRMADA para aposentados do INSS que recebem a partir de R$ 1.400,00

Nos últimos anos, o aumento dos preços das passagens aéreas tem sido uma preocupação constante para os brasileiros. Em um esforço para tornar as viagens mais acessíveis, o governo federal anunciou uma novidade que promete trazer alívio financeiro, especialmente para os idosos.

Esta iniciativa, parte de um conjunto de medidas para democratizar o acesso a serviços essenciais, é uma luz no fim do túnel para muitos.

Descubra o novo benefício do governo para idosos: passagens aéreas mais acessíveis com o programa Voa Brasil. Saiba como se qualificar agora. (Foto divulgação)

Notícia CONFIRMADA para aposentados do INSS

O governo, através de um trabalho conjunto entre os ministérios da Fazenda, de Portos e Aeroportos e de Minas e Energia (MME), instalou um grupo de trabalho com o objetivo de estudar o valor do combustível de aviação (QAV).

A meta é clara: identificar estratégias para reduzir o custo das passagens aéreas, tornando-as mais acessíveis para a classe média e, principalmente, para pessoas menos favorecidas, incluindo os idosos.

“Queremos que a classe média e as pessoas menos favorecidas voltem a usar os aeroportos, como nos primeiros mandatos do presidente Lula”, afirmou Alexandre Silveira, titular do MME.

O Programa Voa Brasil

Entre as soluções propostas, destaca-se o programa Voa Brasil, que visa especificamente beneficiar os idosos, oferecendo passagens aéreas por valores simbólicos de até R$ 200.

Para se qualificar, os beneficiários devem ser aposentados que recebem até dois salários mínimos e não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Este programa não só abre as portas para novas experiências de viagem, mas também incentiva a inclusão social e o bem-estar dos idosos, permitindo-lhes explorar novos destinos e desfrutar de merecidos momentos de lazer.

Demais benefícios para idosos

Além do programa Voa Brasil, que promete tornar as viagens aéreas mais acessíveis para os idosos, o governo federal oferece uma série de outros benefícios destinados a melhorar a qualidade de vida dessa parcela da população.

Entre eles, destaca-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção ou de serem mantidos por suas famílias.

Além disso, o Estatuto do Idoso assegura descontos em atividades culturais e de lazer, prioridade em serviços de saúde e proteção especial em casos de violência ou negligência, reforçando o compromisso do país com o bem-estar dos seus cidadãos mais experientes.

Outra iniciativa relevante é o Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso, que visa promover uma melhor qualidade de vida por meio de políticas de saúde preventivas e de tratamento específico para as doenças mais comuns na terceira idade.

