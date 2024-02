O renomado músico acaba de anunciar o aluguel de sua luxuosa propriedade no Rio de Janeiro, cujo valor é estimado em R$ 12 milhões. Descrevendo-a como um “espaço magnífico para a criatividade”, o artista Lenny Kravitz vê sua fazenda situada em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, como um santuário para familiares, amigos e, agora, interessados em vivenciar um pouco de seu universo.

Para ficar hospedado NESTA FAZENDA, basta pagar R$ 18 MIL POR DIA | Imagem de Denise Husted por Pixabay

O aluguel desta fazenda custa milhares

Recentemente, a propriedade foi listada para locação na Matueté Villas, uma plataforma especializada em residências de alto padrão. Os interessados precisam estar preparados para investir R$ 18 mil por noite, ou R$ 25 mil durante feriados, para desfrutar deste refúgio.

Com uma história que remonta ao século 18, quando servia como fazenda de café, os 400 hectares adquiridos por Kravitz em 2007, hoje, oferecem uma vasta gama de amenidades de luxo. Entre elas, destacam-se uma ampla piscina, campo de futebol oficial, academia equipada, espaço para massagens, sauna, jacuzzi e um estúdio de música.

Além das instalações de lazer, a fazenda mantém suas atividades agrícolas com criação de gado, cavalos e cultivo de produtos orgânicos. Kravitz enfatiza a qualidade “da terra à mesa” dos alimentos produzidos na propriedade em uma entrevista concedida à revista “Architectural Digest”.

O complexo habitacional da fazenda é composto por um casarão principal no estilo colonial português de 1850, uma casa de hóspedes e uma villa, capazes de acomodar até 26 pessoas. No entanto, o anúncio de aluguel é direcionado para grupos de até 12 pessoas, distribuídos em quatro suítes e três quartos.

Saiba disto antes de alugar qualquer imóvel

Ao alugar um imóvel, é crucial estar atento a diversos aspectos para garantir uma experiência tranquila e segura. Primeiramente, é importante realizar uma visita presencial ao imóvel para verificar as condições físicas, incluindo a infraestrutura elétrica, hidráulica, e a presença de possíveis danos ou infestações.

Certifique-se de que todos os equipamentos e instalações funcionam adequadamente. Analisar o contrato de locação com atenção é essencial, observando cláusulas sobre valores, reajustes, prazo de locação, e responsabilidades de ambas as partes. É recomendável documentar o estado do imóvel por meio de fotos ou vídeos no momento da entrada, para evitar disputas futuras sobre possíveis danos.

Também é importante verificar a segurança da região, acessibilidade, e serviços disponíveis nas proximidades. Por fim, assegure-se de que todos os acordos feitos com o proprietário ou imobiliária estejam claramente estipulados no contrato, evitando surpresas desagradáveis durante a locação.

Confira o interior do imóvel

O design interior da fazenda reflete a paixão de Kravitz pelo design, evidenciada pela escolha de peças vintage e exclusivas. A decoração inclui itens de grande valor como uma poltrona de Andy Warhol, tapeçarias vintage de Paco Rabanne e um piano de cauda transparente de acrílico, que pertenceu ao cineasta Ingmar Bergman.

A propriedade também presta homenagem a designers brasileiros renomados, como Oscar Niemeyer, Sergio Rodrigues e Jorge Zalszupin, além de exibir azulejos clássicos brasileiros e outros elementos decorativos locais.

Kravitz compartilha que o processo decorativo foi conduzido de maneira orgânica, permitindo-se experimentar livremente, conforme revelado em sua entrevista à “AD”.

