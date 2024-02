ALERTA GERAL lançado no Caixa Tem para quem tem baixa renda

O aviso importante para os participantes do programa Bolsa Família refere-se aos procedimentos de pagamento para o mês de fevereiro. Destinatários do Bolsa Família, estejam cientes de que os pagamentos do mês de fevereiro estão em processo, conforme o cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal.

Governo Federal anuncia novos repasses

Os repasses começaram no dia 16 de fevereiro e prosseguirão até o dia 29, concluindo com aqueles cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 0.

Os beneficiários podem acessar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, efetuar saques em agências da Caixa ou locais autorizados. Para a continuidade no recebimento do Bolsa Família, é mandatório o cumprimento de determinadas condições relacionadas à saúde e educação.

É essencial que as gestantes realizem o acompanhamento pré-natal, que as vacinações das crianças estejam atualizadas e que o estado nutricional dos menores de 7 anos seja monitorado. A frequência escolar deve ser no mínimo de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para os de 6 a 18 anos.

Calendário de pagamentos para Fevereiro

O esquema de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família neste mês segue a ordem do último dígito do NIS:

Final 1: 16 de fevereiro;

Final 2: 19 de fevereiro;

Final 3: 20 de fevereiro;

Final 4: 21 de fevereiro;

Final 5: 22 de fevereiro;

Final 6: 23 de fevereiro;

Final 7: 26 de fevereiro;

Final 8: 27 de fevereiro;

Final 9: 28 de fevereiro;

Final 0: 29 de fevereiro.

Detalhamento do valor do Bolsa Família

O repasse mínimo do programa é de R$ 600, definido pelo governo. Contudo, o valor total pode aumentar de acordo com benefícios adicionais:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): assegura o mínimo de R$ 600 mensais;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para famílias com gestantes, crianças entre sete e 12 anos, ou adolescentes até 18 anos;

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de 0 a seis anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): adicional de R$ 50 para bebês até sete meses;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): destinado a manter valores do programa Auxílio Brasil até maio de 2025 em situações específicas.

Faça isso para não ser bloqueado do Bolsa Família

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, é essencial cumprir com as condições estabelecidas pelo programa. Primeiramente, mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, informando qualquer alteração na composição familiar, endereço, renda, entre outros.

A veracidade das informações fornecidas é crucial, pois dados inconsistentes ou desatualizados podem levar ao bloqueio do benefício.

Além disso, é obrigatório aderir às condicionalidades de saúde e educação do programa. Isso significa garantir que as crianças e adolescentes da família frequentem a escola regularmente, cumprindo os percentuais mínimos de frequência escolar exigidos. As crianças devem ter a vacinação em dia e as gestantes necessitam realizar o acompanhamento pré-natal. O acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de sete anos também é uma exigência.

Seguindo essas diretrizes, você contribui para o bem-estar de sua família e assegura a continuidade do recebimento dos benefícios do Bolsa Família, evitando possíveis bloqueios.

