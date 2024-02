Consulte se seu CPF está na lista do BB para receber R$ 4.369,45

O Banco do Brasil (BB) é conhecido por ser um dos principais pilares financeiros do país. Recentemente, essa instituição de longa data fez um anúncio animador que pode gerar mudanças significativas na vida financeira de muitos brasileiros.

Uma grande oportunidade de adquirir mais renda está agora disponível, com um valor estimado de R$ 4.370 a ser pago aos favorecidos, e o melhor, esse montante ainda tem a possibilidade de aumentar.

Descubra se o seu CPF é um dos selecionados para receber um bom dinheiro do BB em breve. Veja quais são as características da informação.

BB divulga novas informações

A oferta vem de uma iniciativa da BB Tecnologia, uma das divisões do Banco do Brasil, que está no processo de contratação de cerca de 138 profissionais. O salário inicial previsto para essas vagas é de R$ 4.369,45.

A seleção dos candidatos se dará por meio de uma prova que ocorreu no dia 6 de agosto. Interessante mencionar que, mesmo que os candidatos não sejam selecionados imediatamente, existe a possibilidade de serem convocados posteriormente, visto que está prevista a formação de um cadastro de reserva.

Para aqueles que desejam obter mais informações sobre este concurso ou possuem dúvidas sobre o processo, o site da Fundação Getúlio Vargas, onde está a lista dos CPFs selecionados, que está encarregada da organização do concurso, é o canal indicado para esclarecimentos.

No que diz respeito à estrutura da prova do Banco do Brasil, existem dois cargos em disputa: Analista e Técnico. Para os aspirantes à posição de analista, o exame foi realizado na parte da manhã, começando às 8h (horário de Brasília), e com duração de 4h30. Por outro lado, os candidatos à posição de técnico farão o exame a partir das 15h, também com a mesma duração de 4h30.

O teste se dividiu em duas partes, sendo 70 questões objetivas e uma redação dissertativa-argumentativa. Essa estrutura visa avaliar as habilidades e conhecimentos dos candidatos em uma ampla gama de tópicos.

LEIA MAIS:

Seu CPF está na lista do BB e Caixa para receber até mais de R$ 1.389,92? Consulta liberada

BB, Bradesco e Caixa liberam PIX maior que R$ 619,90 para lista de CPFs

Conta encerrada no BB ou na Caixa? Fuja das taxas extras assim

Cargo a cargo

Para o cargo de Técnico com perfil interno, as questões abordarão temas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Gerais, Informática Básica, Noções de Administração, Noções de Arquivologia, Manutenção e Arquitetura de Computadores e Normas Regulamentadoras.

Já para o cargo de Técnico com perfil de atendimento, além dos tópicos mencionados anteriormente, também serão abordadas questões sobre Noções básicas de Eletricidade e Eletrônica, Manutenção de Computadores, Arquitetura de Computadores, Equipamentos de Automação Bancária e Normas Regulamentadoras.

No caso dos Analistas, há dois perfis a serem considerados. Para o perfil interno, a prova incluirá questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Matemática, Noções de Estatística, Conhecimentos Gerais, Administração e Políticas Públicas, Administração Financeira e Orçamentária, Noções de Economia, Gestão Governamental, Controle e Gestão, e Auditoria Governamental.

Para o perfil tecnológico, além de alguns tópicos já mencionados, também será necessário demonstrar conhecimento em Língua Inglesa, Ciência de Dados, Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Infraestrutura Tecnológica e Segurança da Informação.

Oportunidades como essa, oferecida pelo Banco do Brasil, são vitais para a melhoria do panorama econômico brasileiro. Além de aumentar a renda dos cidadãos, estimula a especialização profissional e contribui para a qualificação do setor financeiro nacional.

Lembre-se de que o valor mencionado neste texto trata-se do salário para os indivíduos que foram aprovados, selecionados e contratados para atuarem no BB. Portanto, não se trata de um pagamento aleatório por pessoa. Visite o site da FGV para conferir se seu nome e CPF estão na lista dos aprovados, caso tenha participado do processo de seleção.

Valores esquecidos no Banco Central

Cerca de R$ 7,5 bilhões estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central do Brasil, relativos a montantes esquecidos por pessoas físicas e empresas em instituições financeiras. Até outubro, R$ 5,3 bilhões já foram resgatados. O SVR possibilita a consulta de possíveis valores a receber, com a maioria dos resgates sendo de até R$ 10.

Para efetuar o resgate, é necessário possuir uma chave Pix ou combinar outra forma de recebimento com a instituição financeira. Em casos de valores pertencentes a pessoas falecidas, herdeiros ou representantes legais podem realizar a consulta.