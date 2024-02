Seu CPF está na lista do BB e Caixa para receber até mais de R$ 1.389,92? Consulta liberada

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou as datas de pagamento dos benefícios de fevereiro. A programação segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), excluindo-se o dígito após o traço. Segurados podem acessar informações detalhadas, incluindo o extrato de pagamento, através do portal do INSS ou do aplicativo Meu INSS.

Estas plataformas oferecem, além da consulta a pagamentos, a possibilidade de agendar perícias médicas. Para atendimento telefônico, o número 135 está disponível, exigindo-se o CPF do beneficiário.

Benefícios e calendário de pagamento

O INSS distribui uma variedade de benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), aposentadorias e auxílios. É crucial que os beneficiários fiquem atentos às datas de pagamento, que variam conforme o valor do benefício.

Para aqueles que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412 em 2024), os pagamentos começam em 23 de fevereiro e seguem conforme o final do NIS, estendendo-se até 7 de março. Beneficiários com valores acima do salário mínimo terão seus pagamentos iniciados em 1º de março, também seguindo a ordem do final do NIS.

Acesso a informações e serviços

Para consultar o extrato de pagamento e outras informações, os segurados devem acessar o portal do INSS ou o aplicativo Meu INSS. Além das consultas, as plataformas permitem o agendamento de serviços, como perícias médicas, essenciais para a manutenção ou concessão de benefícios.

O atendimento telefônico através do número 135 complementa os canais de acesso para os beneficiários.

Importância da atenção às Datas

Os beneficiários do INSS devem manter-se atualizados sobre as datas de pagamento para garantir o recebimento dos benefícios sem contratempos. O calendário detalhado facilita o planejamento financeiro dos segurados e evita inconvenientes. A autarquia esforça-se para proporcionar múltiplos canais de informação e serviços, visando a comodidade e segurança dos beneficiários.

Este anúncio reforça o compromisso do INSS em manter seus segurados informados e bem-servidos, garantindo transparência e eficiência na distribuição dos benefícios sociais.

O que fazer para não ser bloqueado do BPC?

Para evitar o bloqueio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), é essencial manter atualizadas as informações pessoais e familiares junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O BPC é destinado a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que não possuem meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. A renda per capita familiar deve ser inferior a um quarto do salário mínimo.

A atualização cadastral deve ser feita pelo menos a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança significativa na situação da família, como endereço, composição familiar, renda, entre outros.

É crucial responder prontamente a qualquer solicitação do INSS para apresentar documentos ou realizar perícias médicas, quando aplicável. Manter a regularidade das informações garante a continuidade do recebimento do benefício, evitando bloqueios por inconsistências ou dados desatualizados.

