O governo do Estado de São Paulo lança uma iniciativa promissora para jovens em busca do primeiro emprego, abrindo inscrições para 6.155 vagas em cursos gratuitos. O programa “Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego” mira no desenvolvimento de habilidades em setores cruciais da economia, preparando a juventude paulista para os desafios do mercado de trabalho atual.

Chegou a hora mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desemprego e sua relação com a educação

Dados recentes do IBGE (2023) apontam que 17,1% dos jovens paulistas, entre 16 e 24 anos, estão fora da escola e do mercado de trabalho. Esta estatística alarmante sublinha a importância de iniciativas como o Qualifica SP, que busca oferecer uma solução concreta para mitigar o desemprego juvenil através da educação e capacitação profissional.

Participe do Qualifica SP

O programa oferece 20 cursos gratuitos, cobrindo áreas vitais como Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, e Automotivo. As capacitações, com 120 horas de duração, serão ministradas ao longo de quatro meses em formato presencial. O Qualifica SP se destaca pela acessibilidade, dispensando processos seletivos e facilitando a inscrição até o dia 27 de fevereiro através do site oficial.

As aulas ocorrerão em prestigiadas instituições de ensino, incluindo Escolas Técnicas (Etecs), Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS), e unidades do Senai, abrangendo 83 municípios paulistas. Com início previsto para março, o programa promete ser um catalisador para o ingresso dos jovens no ambiente profissional.

Estes são alguns dos cursos disponíveis

Dentre os cursos disponibilizados, destacam-se:

Tecnologia e Inovação : Ajudante de Logística, Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, Criação de Sites e Plataformas Digitais, Administração de Redes Windows, Segurança Cibernética Fundamental, entre outros.

: Ajudante de Logística, Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais, Criação de Sites e Plataformas Digitais, Administração de Redes Windows, Segurança Cibernética Fundamental, entre outros. Habilidades Administrativas e Gerenciais : Excel Aplicado à Área Administrativa, Técnicas de Atendimento, Gestão de Pequenos Negócios.

: Excel Aplicado à Área Administrativa, Técnicas de Atendimento, Gestão de Pequenos Negócios. Especializações em Engenharia e Desenvolvimento: Desenvolvimento de E-commerce, Desenho no AutoCAD, Introdução à Robótica Utilizando Arduino.

A interação com os inscritos será realizada exclusivamente via e-mail, utilizando as informações fornecidas durante o cadastro no site. Este método assegura uma comunicação eficiente e direta com os participantes.

O “Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego” é uma iniciativa louvável do governo estadual, alinhando educação profissional com as necessidades do mercado de trabalho. Ao focar em áreas estratégicas, o programa não apenas aumenta as chances de empregabilidade dos jovens paulistas, mas também contribui para o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo.

Faça isso para se dar bem em cursos EaD (ou não)

Para se dar bem em cursos à distância (EAD) ou presenciais, é crucial adotar estratégias e hábitos que potencializem o aprendizado e garantam o sucesso acadêmico. Embora cada modalidade de ensino tenha suas particularidades, existem princípios gerais que podem ser aplicados a ambos os contextos.

Estabelecendo um Ambiente de Estudos Eficaz

Espaço Dedicado: Independentemente de estar estudando EAD ou presencialmente, é importante ter um local reservado para estudos. No caso do EAD, esse espaço se torna ainda mais crucial, pois ajuda a delimitar claramente os momentos de aprendizado dentro da rotina em casa.

Eliminação de Distrações: Em ambas as modalidades, as distrações podem comprometer significativamente a qualidade do estudo. No EAD, o desafio pode ser maior devido à presença de elementos distrativos no ambiente doméstico. Utilizar aplicativos bloqueadores de sites e notificações em dispositivos eletrônicos pode ser uma estratégia eficaz.

Priorização: Identifique as tarefas mais importantes ou as disciplinas que requerem mais atenção e aloque mais tempo para elas. Esta estratégia é válida tanto para o EAD quanto para cursos presenciais, ajudando a otimizar o aprendizado.

Grupos de Estudo: Participar de grupos de estudo pode ser benéfico em ambos os formatos, proporcionando trocas ricas e aprendizado colaborativo. No EAD, esses grupos podem se reunir virtualmente, utilizando ferramentas de comunicação online.

Em suma, o sucesso em cursos EAD ou presenciais depende de uma combinação de disciplina pessoal, técnicas de estudo eficazes, participação ativa e cuidado com a própria saúde. Ao adotar essas estratégias, estudantes podem maximizar seu potencial de aprendizado e alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.

