Em uma medida que trouxe alento a várias famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, o governo do Brasil, por intermédio da Caixa Econômica Federal, anunciou um pagamento adicional de R$ 900 aos beneficiários do Bolsa Família.

Este incremento, distribuído em 10 datas específicas de fevereiro e com continuidade prevista para março, representa um reforço considerável no orçamento de inúmeras famílias.

Quem tem NIS de 1 a 0 pode ganhar R$ 900,00 HOJE e não sabe | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Governo anuncia grande novidade para brasileiros que recebem o Bolsa Família

O Bolsa Família, reconhecido por seu papel crucial na redistribuição de renda e combate à exclusão social, proporciona apoio financeiro a famílias em condições de pobreza e extrema pobreza. Para se qualificar, além de uma renda per capita mensal de até R$ 218, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e cumprir requisitos nas áreas da educação e saúde.

Educação e saúde como critérios

Exige-se frequência escolar mínima de 60% para crianças até 6 anos e de 75% para jovens entre 6 e 18 anos que não concluíram a educação básica. Saúde: Gestantes devem seguir o acompanhamento pré-natal, e crianças menores de 7 anos precisam de acompanhamento nutricional e ter as vacinas em dia.

O auxílio é acessível através do aplicativo Caixa Tem, facilitando a movimentação dos recursos de forma segura, evitando filas em agências bancárias. Os depósitos do Bolsa Família seguem um cronograma mensal, sendo feitos nos últimos 10 dias úteis, com os beneficiários classificados pelo último dígito do NIS.

Como receber o adicional de R$ 900

Para acessar o valor extra, as famílias elegíveis devem utilizar o aplicativo Caixa Tem. O Bolsa Família abrange diferentes faixas de benefícios, como o Benefício de Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar, que, dependendo da composição da família, podem acumular o total necessário para alcançar o adicional de R$ 900.

Para sacar o valor através do Caixa Tem, o beneficiário deve:

Baixar e acessar o aplicativo Caixa Tem. Fazer login e selecionar a opção referente ao Bolsa Família. Escolher “Saque” e digitar o valor desejado. Após confirmar a transação, um código para saque será gerado, que deve ser utilizado em uma lotérica ou correspondente Caixa Aqui, juntamente com um documento com foto.

Essa iniciativa visa garantir que as famílias mais afetadas pelas adversidades econômicas possam contar com um suporte adicional, enfatizando a importância de destinar esse recurso às necessidades básicas de alimentação, saúde e educação.

É crucial que os beneficiários mantenham-se informados sobre o calendário de pagamentos e as orientações fornecidas pelos canais oficiais para aproveitar ao máximo o benefício.

