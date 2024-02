Pesquisa revela as 4 profissões que podem causar demência ao longo do tempo

Um estudo recente trouxe à tona uma preocupação significativa para o mercado de trabalho: algumas profissões podem estar aumentando o risco de desenvolver demência ao longo do tempo.

A pesquisa, publicada na prestigiada revista europeia The Lancet, destaca a relação entre a intensidade física de determinadas atividades profissionais e um maior risco dessa condição. Este achado é crucial para a conscientização sobre a saúde ocupacional e o bem-estar dos trabalhadores em setores específicos.

4 profissões que podem causar demência

O estudo aponta quatro categorias profissionais específicas que estão associadas a um risco aumentado de demência: vendedores, auxiliares de enfermagem, agricultores e produtores de gado.

Essas ocupações, marcadas por demandas físicas intensas, como levantamento pesado, escalada, equilíbrio e manuseio de materiais, foram identificadas como as mais vulneráveis.

Além do esforço físico, fatores como estresse crônico, horários de trabalho prolongados e rígidos, e uma rotina de trabalho desgastante, contribuem para o agravamento desse risco.

Aqui, exploramos as características e demandas de cada uma das quatro profissões mencionadas, buscando entender como esses fatores podem contribuir para o risco elevado de condições cognitivas adversas.

1. Vendedores

Alto Estresse e Pressão : Vendedores frequentemente enfrentam pressão para atingir metas de vendas, o que pode levar a níveis elevados de estresse crônico.

: Vendedores frequentemente enfrentam pressão para atingir metas de vendas, o que pode levar a níveis elevados de estresse crônico. Horas Irregulares: A necessidade de adaptar-se aos horários dos clientes pode resultar em longas horas de trabalho e rotinas imprevisíveis, potencialmente afetando o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

2. Auxiliares de Enfermagem

Demanda Física Intensa : Auxiliares de enfermagem estão constantemente em movimento, realizando tarefas como levantar e transferir pacientes, o que exige muito fisicamente.

: Auxiliares de enfermagem estão constantemente em movimento, realizando tarefas como levantar e transferir pacientes, o que exige muito fisicamente. Exposição a Estresse Emocional: Lidar com pacientes em estados vulneráveis e situações de vida ou morte pode ser emocionalmente desgastante, contribuindo para o esgotamento e estresse.

3. Agricultores

Atividade Física Pesada : Agricultores realizam um trabalho fisicamente exigente, incluindo plantio, colheita e manuseio de equipamentos pesados, o que pode ter um impacto significativo no corpo ao longo do tempo.

: Agricultores realizam um trabalho fisicamente exigente, incluindo plantio, colheita e manuseio de equipamentos pesados, o que pode ter um impacto significativo no corpo ao longo do tempo. Exposição a Produtos Químicos: O contato regular com pesticidas e fertilizantes sem proteção adequada pode afetar adversamente a saúde neurológica.

4. Produtores de Gado

Esforço Físico Contínuo : A criação de gado envolve atividades que exigem força e resistência constantes, como alimentar, cuidar e manejar os animais.

: A criação de gado envolve atividades que exigem força e resistência constantes, como alimentar, cuidar e manejar os animais. Isolamento Social: Muitos produtores de gado trabalham em locais remotos, o que pode levar ao isolamento social, um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de demência.

Detalhes e Implicações do Estudo

Com base nos dados de 7.005 participantes do estudo HUNT4 70, um dos maiores estudos de demência do mundo, os pesquisadores investigaram a correlação entre a atividade física ocupacional entre os 33 e 65 anos e o desenvolvimento de demência e comprometimento cognitivo ligeiro após os 70 anos.

A análise revelou que indivíduos engajados em trabalhos fisicamente exigentes tinham um risco 15,5% maior de enfrentar demência ou problemas cognitivos, uma estatística alarmante que não pode ser ignorada.

Este estudo não apenas lança luz sobre a necessidade de políticas de saúde ocupacional mais robustas, mas também serve como um alerta para profissionais dessas áreas considerarem estratégias de mitigação de risco.

É essencial promover ambientes de trabalho que equilibrem as demandas físicas com medidas de apoio à saúde mental e física, a fim de proteger os trabalhadores de consequências a longo prazo, como a demência.

