A Meta, conglomerado de tecnologia por trás do WhatsApp, anunciou uma atualização significativa no aplicativo de mensagens, introduzindo quatro novas opções de formatação de texto.

Reveladas por Mark Zuckerberg na quarta-feira (21), essas inovações visam enriquecer a experiência de escrita dos usuários, aproximando as funcionalidades do WhatsApp às ferramentas encontradas no Microsoft Word.

Por que o WhatsApp pode substituir o Word? Atualização foi lançada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novas ferramentas de formatação são disponibilizadas

As adições recentes permitem aos usuários organizar e enfatizar suas mensagens de maneira mais eficaz, facilitando tanto a redação quanto a leitura em conversas e grupos.

Lista em tópicos

Agora, é possível criar listas com marcadores no WhatsApp, uma maneira prática de dividir assuntos, organizar ideias e destacar pontos principais em mensagens extensas. Para ativar este recurso, basta iniciar a mensagem com um hífen seguido de espaço.

Lista numerada

Similar à lista em tópicos, a lista numerada ajuda na organização do conteúdo de forma hierárquica e sequencial, ideal para instruções passo a passo ou listagem de eventos. A formatação inicia com um número e ponto, seguido de espaço.

Bloco de citação

O bloco de citação permite destacar trechos específicos dentro de uma conversa, facilitando a referência a pontos importantes. Esse recurso é ativado com o uso do sinal de maior que, seguido de espaço.

Redação de códigos

Especialmente útil para desenvolvedores, a função de redação de códigos facilita o compartilhamento de snippets de código ou comandos, destacando-os na conversa. Para usar, inicie a mensagem com uma crase e espaço.

Recursos de formatação existentes

Além dessas novidades, o WhatsApp continua oferecendo outras opções de formatação já conhecidas pelos usuários, como negrito, itálico, tachado e monoespaço. Essas funções são ativadas por símbolos específicos colocados antes e após o texto desejado.

Negrito

Para usar: Coloque um asterisco (*) antes e depois do trecho que deseja em negrito.

Coloque um asterisco (*) antes e depois do trecho que deseja em negrito. Exemplo: texto se torna texto.

Itálico

Para usar: Coloque um sublinhado (_) antes e depois do trecho que deseja em itálico.

Coloque um sublinhado (_) antes e depois do trecho que deseja em itálico. Exemplo: texto se torna texto.

Tachado

Para usar: Coloque um til (~) antes e depois do trecho que deseja tachar.

Coloque um til (~) antes e depois do trecho que deseja tachar. Exemplo: texto se torna texto .

Monoespaço

Para usar: Coloque três crases (“`) antes e depois do trecho para aplicar um espaçamento uniforme.

Coloque três crases (“`) antes e depois do trecho para aplicar um espaçamento uniforme. Exemplo: texto se apresenta como texto .

Com essas atualizações, o WhatsApp não só reforça sua posição como uma das principais plataformas de comunicação digital, mas também expande suas capacidades para atender a uma gama mais ampla de necessidades de comunicação dos usuários, desde a organização de informações até a partilha de conteúdo técnico entre desenvolvedores.

