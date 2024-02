Governo facilita compra da casa novo em 2024: mudança no FGTS?

A realização do sonho da casa própria pode estar mais próxima para muitos brasileiros em 2024, graças às novas facilidades implementadas pelo Governo Federal no uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A iniciativa, chamada de programa FGTS Futuro, sinaliza um futuro promissor para quem deseja adquirir um lar sem comprometer o orçamento familiar.

Aprovada na gestão anterior, a proposta do programa é revolucionar o acesso à moradia, oferecendo regras mais flexíveis para o uso do FGTS em financiamentos habitacionais, especialmente para aqueles enquadrados na primeira faixa do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Saiba mais sobre as novas regras do FGTS que prometem tornar o sonho da casa própria mais acessível em 2024, com foco em facilitar financiamentos. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Saiba como o FGTS funciona atualmente

Atualmente, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma espécie de poupança forçada para trabalhadores com carteira assinada, em que empregadores depositam, mensalmente, o equivalente a 8% do salário do empregado em contas administradas pela Caixa Econômica Federal.

Este fundo tem como objetivo principal oferecer uma segurança financeira em casos de demissão sem justa causa, além de permitir que seus recursos sejam utilizados em situações específicas, como na aquisição da casa própria, em casos de doenças graves, aposentadoria e outros cenários definidos por lei.

O FGTS é uma ferramenta importante de proteção ao trabalhador, oferecendo não apenas um suporte financeiro em momentos críticos, mas também contribuindo para a realização de projetos de vida de longo prazo, como a compra de imóveis, demonstrando seu papel vital na estrutura socioeconômica do país.

Entendendo o FGTS Futuro

O FGTS Futuro promete transformar os depósitos mensais do FGTS em uma ferramenta direta de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário.

Isso significa que o trabalhador formal poderá utilizar o valor depositado em seu FGTS para abater diretamente nas parcelas da casa própria, com o banco considerando esses depósitos como parte da renda do solicitante, facilitando assim o acesso ao crédito habitacional.

Esse modelo, semelhante ao crédito consignado, destaca-se por permitir que os recursos, que já pertencem ao trabalhador, sejam utilizados sem impactar outros aspectos do orçamento familiar.

Quem Pode Aproveitar as Novidades?

Entretanto, é importante destacar que não todos os trabalhadores serão elegíveis para aproveitar essa nova modalidade de financiamento.

A elegibilidade é restrita a quem busca imóveis dentro dos critérios do Minha Casa, Minha Vida, especificamente para famílias com renda máxima de R$ 2.640. Além disso, é fundamental que o solicitante esteja empregado formalmente, uma vez que o FGTS é um direito exclusivo do trabalhador com carteira assinada.

Para quem se enquadra nos requisitos, é aconselhável verificar a elegibilidade, realizar simulações de financiamento junto ao banco e entender detalhadamente como o FGTS pode ser utilizado para facilitar a aquisição da casa própria.

