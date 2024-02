O Governo Federal anunciou a implementação do Benefício Variável Nutriz, uma novidade dentro do escopo do Bolsa Família, mirando no suporte específico para mães que amamentam. Este benefício promete um reforço de R$ 300,00, distribuído em seis parcelas mensais de R$ 50,00, para famílias com crianças de até seis meses.

O objetivo principal é incentivar a amamentação e auxiliar financeiramente famílias em vulnerabilidade social.

Chegou a HORA de bônus de R$ 300 para NIS final 0 a 9 no Cadastro Único; quem ganha | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Elegibilidade e procedimento de cadastro

Para se beneficiar dessa nova medida, as mães devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo e cadastrar o recém-nascido no sistema. Uma vantagem significativa é a possibilidade de recebimento retroativo, assegurando que, mesmo com o cadastro feito mais tarde, as mães possam receber o montante total de R$ 300,00.

Além do Benefício Variável Nutriz, o programa Bolsa Família abrange uma série de auxílios, como o Benefício Primeira Infância, destinado a famílias com crianças até seis anos, e o Benefício Variável, voltado para famílias com crianças e adolescentes entre sete a 18 anos, incluindo gestantes. A combinação desses benefícios permite um aumento considerável no apoio financeiro mensal às famílias elegíveis.

Veja mais sobre: Moeda simples de 1 REAL vale mais de R$ 7.877,00; você tem?

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). As datas de saque são estabelecidas para facilitar o acesso ao benefício sem causar aglomerações nos pontos de atendimento. É crucial que as famílias estejam atentas ao calendário para garantir o saque dentro do prazo.

Para o ano de 2024, o valor base do Bolsa Família permanecerá em R$ 600,00, com a possibilidade de adições significativas através da Cesta de Benefícios. Entre os adicionais, estão o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Variável Familiar Nutriz, e outros, todos projetados para compor um suporte financeiro robusto às famílias participantes.

Veja mais sobre: Saque do FGTS tem novas regras em 2024 para quem quer antecipar

Recebimento do Bolsa Família via Caixa Tem

Os pagamentos do Bolsa Família são efetuados através da Poupança Social Digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Esse método facilita o acesso ao benefício, permitindo que as famílias gerenciem seus recursos de forma prática e segura.

Os beneficiários do Bolsa Família têm até 120 dias para efetuar o saque do benefício após o depósito. Esse prazo é crucial para garantir que os recursos cheguem às famílias que deles necessitam, sem que haja perda do direito ao auxílio.

O Benefício Variável Nutriz, juntamente com os demais benefícios do Bolsa Família, reforça a rede de proteção às famílias brasileiras, promovendo saúde, nutrição e bem-estar. Através dessas iniciativas, o Governo Federal busca combater a pobreza e as desigualdades, assegurando um futuro mais promissor para as próximas gerações.

Veja mais sobre: Mudança no FGTS para lista de CPF com final 0 a 9 impacta a compra da CASA PRÓPRIA em 2024