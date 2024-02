Os brasileiros que sonham com a casa própria recebem uma excelente notícia para o ano de 2024. O Governo Federal introduziu uma inovadora modalidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), prometendo facilitar o acesso ao financiamento de imóveis.

Esta nova opção, denominada “FGTS do Futuro“, permite aos trabalhadores usar os recursos acumulados em suas contas do FGTS para financiar a compra de suas residências.

Mudança no FGTS para lista de CPF com final 0 a 9 impacta a compra da CASA PRÓPRIA em 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Implementação e público Alvo

Inicialmente, o programa será testado com um segmento da população beneficiária de programas habitacionais, focando especialmente nas famílias da Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, cuja renda mensal não ultrapassa R$ 2.640.

Dependendo dos resultados desse período de testes, a medida poderá ser estendida para alcançar um público mais amplo, beneficiando indivíduos com renda de até R$ 8.000.

Como funciona o FGTS futuro?

Com o FGTS do Futuro, o limite de comprometimento de renda mensal para a compra do imóvel permanece em 25%. No entanto, o programa inova ao permitir que valores acima deste percentual sejam complementados pelo saldo do FGTS do comprador, sob gestão da Caixa Econômica Federal.

Esta abordagem visa ampliar o poder de compra do solicitante, possibilitando a aquisição de imóveis de valor superior ao que sua renda permitiria anteriormente.

Estes são os benefícios desta nova modalidade

Esse novo mecanismo promete beneficiar famílias que anteriormente encontravam barreiras ao tentar adquirir um imóvel devido ao limite de comprometimento de renda. Contudo, a modalidade apresenta riscos: no caso de demissão, o comprador deverá assumir integralmente o valor do financiamento que era previamente coberto pelo FGTS.

Resultando em um aumento da parcela mensal. Além disso, o saldo disponível para saque em caso de demissão sem justa causa será diminuído.

O projeto do FGTS do Futuro será submetido ao Conselho Curador do FGTS em março, com perspectivas otimistas de aprovação. Se confirmada, esta iniciativa marcará um avanço significativo na facilitação do acesso à moradia própria, transformando positivamente a vida de muitos brasileiros que aspiram a realização do sonho da casa própria.

Cuidados ao antecipar o FGTS

Antecipar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode parecer uma solução atrativa para aliviar dívidas ou investir em um projeto pessoal. No entanto, é fundamental exercer cautela e planejamento antes de optar por essa alternativa.

Primeiramente, considere que o FGTS é uma reserva financeira para situações de emergência, como desemprego, doenças graves ou aquisição da casa própria.

Ao antecipar esse valor, você pode estar comprometendo sua segurança financeira futura. Avalie a real necessidade de acesso imediato a esses recursos e explore outras opções de crédito que possam oferecer condições mais vantajosas.

Além disso, é importante entender as taxas e os juros envolvidos na operação de antecipação para não acabar em uma situação financeira mais delicada. Por fim, lembre-se de que planejamento e consulta a um especialista financeiro podem oferecer alternativas mais seguras para sua saúde financeira.

