Em meio ao crescente uso de pagamentos digitais, como Pix e cartões, as moedas físicas vêm se tornando itens raros em nossas carteiras. Porém, algumas dessas moedas, especialmente as que apresentam defeitos de fabricação, podem se transformar em verdadeiros tesouros para os desavisados.

Moeda simples de 1 REAL vale mais de R$ 7.877,00; você tem | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A raridade das moedas de 1 real de 2008

Rejeitar uma moeda defeituosa ao receber troco pode significar a perda de uma oportunidade única, pois essas peculiaridades as tornam extremamente valiosas para colecionadores.

Entre as diversas moedas em circulação, a de 1 real cunhada em 2008 destaca-se por seu potencial de valorização. Com uma tiragem de cerca de 510 milhões de exemplares, a maioria dessas moedas possui valor nominal, variando de R$ 1,50 a R$ 20, baseado em seu estado de conservação.

Contudo, exemplares com erros específicos de cunhagem podem alcançar valores surpreendentes.

Você pode gostar: Ritual simples para atrair dinheiro em fevereiro: 3 passos

Erro de Cunhagem que podem valer bastante

Um erro conhecido como “bifacial” faz com que algumas moedas de 1 real de 2008 sejam extremamente procuradas por colecionadores. Esse defeito peculiar resulta em uma moeda com ambas as faces apresentando o valor de R$ 1 real e o ano de fabricação, sem a efígie tradicionalmente encontrada no verso. Segundo especialistas e canais de coleção, como o RNF Coleções, esse tipo de erro pode elevar o preço de venda da moeda para até R$ 8 mil.

Fatores que influenciam o valor de coleção

O valor de uma moeda para colecionadores não depende apenas de seu estado de conservação, mas também de critérios como raridade, erros de fabricação e ano de cunhagem. Moedas com erros raros, como o bifacial, são especialmente valorizadas no mercado de colecionadores, transformando um simples troco em uma potencial mina de ouro.

Portanto, antes de descartar ou ignorar uma moeda recebida como troco, vale a pena dar uma segunda olhada. Aquela moeda aparentemente comum pode ser a chave para um valor inesperado, especialmente se for um exemplar raro com erros de cunhagem. Manter-se informado sobre essas peculiaridades e conservar moedas potencialmente valiosas pode render bons frutos para colecionadores e entusiastas.

Como encontrar moedas raras com facilidade?

Para encontrar moedas raras com mais facilidade, comece ampliando sua rede de contatos dentro da comunidade de numismática. Participe de fóruns online, grupos de redes sociais e encontros de colecionadores, onde informações sobre moedas raras circulam regularmente. Visite feiras, leilões e lojas especializadas em numismática, locais onde essas peças são frequentemente negociadas.

Além disso, mantenha-se informado sobre lançamentos e tiragens limitadas diretamente com as casas da moeda. Estabeleça relações com outros colecionadores e negociantes, que podem oferecer dicas valiosas ou até mesmo propostas de troca. Verifique também caixas de troco e vendas de garagem, onde moedas raras podem aparecer inesperadamente.

A paciência e a persistência são chaves para o sucesso na busca por moedas raras.

Você pode gostar: Sua moeda de 1 real tem um passarinho desenhado? Ela pode valar mais de R$ 20.000