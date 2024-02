Um consumidor do Rio de Janeiro conquistou, através da Justiça, o direito a uma indenização de três mil reais por danos morais da Apple. O episódio teve início após a compra de um iPhone, que, para surpresa do comprador, não incluía o carregador no pacote. Este fato obrigou o usuário a adquirir o acessório separadamente, ao custo de duzentos e dezenove reais.

Empresa vai pagar cliente que comprou CELULAR sem CARREGADOR | Imagem de Mahesh Patel por Pixabay

Decisão Judicial beneficia consumidores

A 18ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou o caso como uma prática de venda casada, proibida pela legislação brasileira. O desembargador Claudio de Mello Tavares, responsável pela decisão, argumentou que o carregador é um acessório essencial para o uso do smartphone, configurando uma ofensa patrimonial e desvio produtivo, motivos suficientes para a indenização.

Reembolso e custos adicionais

Além da indenização por danos morais, o consumidor receberá o valor gasto com o carregador, corrigido pela inflação. A Apple também foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Apesar do desfecho do caso, a empresa optou por não se pronunciar sobre a decisão judicial.

Você pode gostar: Ponto verde nas conversas do WhatsApp gera insegurança

iPhone anuncia melhorias na bateria do novo celular

Em um desenvolvimento paralelo, a Apple anunciou avanços significativos na durabilidade da bateria para a linha iPhone 15. Segundo a empresa, os novos aparelhos podem manter até 80% da capacidade original após mil ciclos de recarga, dobrando a estimativa anterior de quinhentos ciclos.

Essa melhoria reflete o esforço da Apple em aprimorar a longevidade dos seus produtos, mesmo sem alterações significativas no hardware. A atualização dos documentos de suporte da empresa, que agora refletem a nova estimativa de durabilidade da bateria, demonstra o compromisso contínuo da Apple com a inovação e a satisfação dos seus clientes.

Estes Androids estão no mesmo patamar do iPhone

No universo dos smartphones, o iPhone da Apple se destaca como um dos dispositivos mais cobiçados e inovadores. No entanto, o mercado Android oferece alternativas poderosas que competem diretamente com o renomado dispositivo da Apple em termos de desempenho, câmeras de alta qualidade e recursos avançados.

Aqui estão três celulares Android que se encontram no mesmo patamar do iPhone, oferecendo aos usuários uma combinação de tecnologia de ponta, design sofisticado e funcionalidades excepcionais.

Você pode gostar: Apple tem 5 lançamentos que você precisa conhecer, além do Vision Pro

Samsung Galaxy S21 Ultra

O Samsung Galaxy S21 Ultra é um gigante entre os smartphones Android, equipado com uma das melhores configurações de câmera disponíveis no mercado. Sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6,8 polegadas oferece resolução incrível e taxa de atualização adaptável de até 120Hz, garantindo uma experiência visual imersiva. Além disso, sua bateria de longa duração e o suporte à S Pen o tornam um concorrente formidável ao iPhone, especialmente para usuários que valorizam fotografia móvel e produtividade.

Google Pixel 6 Pro

O Google Pixel 6 Pro marca um avanço significativo para a linha Pixel, graças ao seu processador Google Tensor personalizado que oferece desempenho excepcional e otimização de IA. Com uma câmera traseira tripla que inclui um sensor telefoto com zoom óptico de 4x, o Pixel 6 Pro se destaca em fotografia, especialmente em condições de baixa luz. Seu design distinto e o compromisso do Google com atualizações regulares de software fazem dele uma alternativa atraente ao iPhone para entusiastas da tecnologia.

OnePlus 9 Pro

O OnePlus 9 Pro é conhecido por sua velocidade impressionante e experiência de usuário fluida, graças à combinação do processador Qualcomm Snapdragon 888 com o OxygenOS, altamente otimizado.

Sua parceria com a Hasselblad na configuração da câmera eleva a qualidade da fotografia, oferecendo cores precisas e imagens detalhadas. A tela Fluid AMOLED de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120Hz e o carregamento rápido tanto com fio quanto sem fio completam o pacote, tornando o OnePlus 9 Pro uma opção de ponta para usuários Android que buscam desempenho e qualidade comparáveis aos do iPhone.

Esses smartphones Android provam que há vida além do iPhone, com cada modelo trazendo seus próprios pontos fortes e inovações. Seja por suas capacidades fotográficas, desempenho excepcional ou recursos exclusivos, Samsung Galaxy S21 Ultra, Google Pixel 6 Pro e OnePlus 9 Pro são alternativas dignas que atendem às necessidades dos usuários mais exigentes.

Você pode gostar: 4 dicas e 1 segredo para aposentar do carregador e ter bateria de sobra