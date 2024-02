Como usar o Copilot e para que ele serve no Windows 11? É melhor do que imagina

A Microsoft está revolucionando a experiência do usuário no Windows 11 com a integração do Copilot, seu assistente virtual avançado, projetado para tornar a interação com o sistema operacional mais intuitiva, eficiente e acessível.

Em meio à corrida tecnológica por inteligências artificiais mais sofisticadas e versáteis, a gigante do software anuncia melhorias significativas para o Copilot, especialmente para os participantes do programa Windows Insider no Canal Canary.

Esta atualização promete não apenas uma integração mais profunda da IA no sistema, mas também uma série de funcionalidades que visam simplificar tarefas do dia a dia e melhorar significativamente a acessibilidade para todos os usuários.

Explore o potencial do Copilot no Windows 11: automação e acessibilidade aprimoradas para simplificar sua rotina digital. Saiba mais sobre as atualizações! (Foto divulgação)

Novidades e Funcionalidades do Copilot para Windows 11

O Copilot se destaca por sua capacidade aprimorada de gerenciar as configurações do sistema, incluindo ajustes focados em acessibilidade, e pela integração com o Power Automate Desktop, elevando o patamar de automação disponível ao usuário.

Entre as novas funcionalidades, estão comandos avançados que permitem ativar recursos de acessibilidade, como o Narrador e Legendas ao Vivo, gerenciar a energia da bateria, conectar-se a redes sem fio e otimizar o armazenamento e a segurança do dispositivo com facilidade.

Além disso, a colaboração entre Copilot e Power Automate introduz um nível de automação inédito, permitindo a realização de tarefas complexas através de simples comandos de voz ou texto, como organizar arquivos, escrever e-mails e manipular dados em Excel.

Leia sobre: O hack revelado para ter bateria do celular para sempre em 100%

Acessibilidade e Automatização ao Alcance de Todos

Com um claro enfoque na acessibilidade, o Copilot busca garantir que cada usuário, independentemente de suas necessidades ou habilidades, possa desfrutar plenamente do seu ambiente digital.

Ajustes como a alteração do tamanho do texto, ajuste de contraste e controle de legendas são apenas alguns exemplos das possibilidades oferecidas.

A Microsoft está comprometida em fornecer tutoriais e guias através de seu blog Insider, incentivando todos os usuários a explorar o vasto potencial do Copilot no Windows 11. Essas atualizações, disponíveis inicialmente para os membros do programa Windows Insider acessando o Canary Channel, representam um passo importante para tornar a tecnologia mais inclusiva e adaptada às necessidades individuais de cada pessoa.

As novidades do Windows 11

As novidades do Windows 11 vêm causando grande expectativa entre os usuários do sistema operacional mais popular do mundo, prometendo uma série de melhorias e novas funcionalidades projetadas para otimizar a experiência de uso em diversos aspectos.

Uma das atualizações mais significativas é a revisão completa da interface, que agora apresenta um design mais limpo e moderno, com cantos arredondados, uma nova barra de tarefas centralizada e menus simplificados.

Além disso, o Windows 11 está focado em aumentar a produtividade e a integração com a nuvem, introduzindo novos recursos como os Snap Layouts, que permitem organizar janelas abertas de forma mais eficiente, e o Microsoft Teams integrado diretamente à barra de tarefas, facilitando a comunicação e colaboração.

Veja também: Aprenda como bloquear o Story do Instagram para pessoas chatas