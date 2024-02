O WhatsApp Web representa uma maneira conveniente de acessar o popular serviço de mensagens da Meta diretamente do computador. Para aqueles que frequentemente mantêm o site aberto durante o dia, uma atualização significativa está a caminho, prometendo elevar a privacidade e a segurança das conversas.

Ferramenta MUITO ESPERADA do WhatsApp Web foi confirmada | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia grande ferramenta de segurança

Recentemente, o WABetaInfo revelou que a Meta está desenvolvendo um recurso de proteção por senha para o WhatsApp Web. Com essa novidade, qualquer tentativa de acesso a uma conversa exigirá a inserção de uma senha específica, garantindo que o conteúdo permaneça inacessível a olhares indesejados.

Esse mecanismo de segurança implica que, para visualizar mensagens tanto no celular quanto no PC, a mesma senha será necessária.

Configuração da senha e sincronização

A configuração da senha para o WhatsApp Web ocorrerá no aplicativo móvel, assegurando uma experiência de usuário consistente e segura em todas as plataformas utilizadas. Isso significa que a privacidade das conversas será mantida indistintamente, seja no acesso via celular ou computador.

Atualmente, o recurso de senha para o WhatsApp Web está em fase de desenvolvimento e ainda não possui uma data oficial de lançamento. Os usuários do serviço deverão aguardar um pouco mais até que essa funcionalidade esteja disponível para uso.

Mais inovações em privacidade

Além da proteção por senha, a Meta está introduzindo outras novidades focadas na privacidade para os usuários do WhatsApp. Uma dessas inovações em teste no WhatsApp Beta para Android é a capacidade de impedir capturas de tela da foto de perfil do usuário.

Essa função está sendo disponibilizada gradualmente para os participantes da versão Beta, indicando que poderá levar algum tempo até que esteja acessível a todos.

As futuras atualizações do WhatsApp, especialmente para o WhatsApp Web, destacam o compromisso contínuo da Meta em fortalecer a privacidade e a segurança dos usuários. Com recursos como proteção por senha para conversas e restrições a capturas de tela, o WhatsApp se esforça para oferecer um ambiente de comunicação cada vez mais seguro e confidencial.

Cuidados ao usar o WhatsApp Web

Ao utilizar o WhatsApp Web, é essencial adotar medidas de segurança para proteger suas informações pessoais e conversas. Primeiramente, certifique-se de estar conectado a uma rede Wi-Fi segura, principalmente se estiver em locais públicos, para evitar o risco de interceptação de dados.

É importante também sempre fazer logout da sua conta quando terminar de usar o serviço em computadores compartilhados ou públicos, evitando assim que outras pessoas acessem suas mensagens.

Além disso, ative a autenticação de dois fatores no seu WhatsApp, proporcionando uma camada extra de segurança. Mantenha o software do seu computador e do navegador atualizados, reduzindo vulnerabilidades que possam ser exploradas por malwares ou hackers.

Por fim, esteja atento a qualquer atividade suspeita e não clique em links ou baixe arquivos de fontes desconhecidas, pois podem ser tentativas de phishing ou contêineres de softwares maliciosos.

