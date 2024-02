Prática simples de 45 MINUTOS todos os dias previne a pressão alta

A hipertensão é uma condição de saúde séria que afeta milhões globalmente. No Brasil, atinge aproximadamente 45% da população adulta, somando mais de 50 milhões de indivíduos entre 30 e 79 anos.

Esta doença implica riscos significativos, aumentando a possibilidade de problemas cardiovasculares, como infarto e AVC, devido à pressão excessiva sobre o coração e vasos sanguíneos.

Faça isso e se livre dos sintomas da hipertensão

Recentemente, a Sociedade Internacional de Hipertensão trouxe à luz diretrizes inovadoras, publicadas no Journal of Hypertension. Estas enfatizam a eficácia da meditação na luta contra a pressão alta. Segundo as recomendações, dedicar cerca de 45 minutos diários à meditação pode ser uma prática benéfica para os hipertensos.

Os especialistas da saúde destacam que a meditação contribui para a redução da pressão arterial através do relaxamento dos vasos sanguíneos. Isso se deve, em parte, ao papel do óxido nítrico, uma molécula que facilita a dilatação vascular.

Além disso, a prática ajuda a diminuir a atividade do sistema nervoso simpático e a liberação de hormônios de estresse, promovendo um estado de calma.

Para além da meditação, outras técnicas de relaxamento são sugeridas para o controle da pressão arterial. Entre elas, a respiração profunda, yoga e a prática da atenção plena (mindfulness) se destacam como métodos eficazes no manejo do estresse diário.

Fique atento a este alerta

É fundamental, no entanto, não negligenciar as abordagens tradicionais no controle da hipertensão. Ações como cessar o tabagismo, diminuir a ingestão de sal, manter uma rotina de exercícios físicos e garantir um sono reparador continuam sendo pilares essenciais para a manutenção da saúde cardiovascular.

Os pesquisadores reforçam a necessidade de uma visão holística no tratamento da hipertensão. Integrar práticas naturais e simples de relaxamento ao cotidiano representa um passo importante na direção de um estilo de vida mais saudável, colaborando significativamente para a prevenção e controle da pressão alta.

Essa abordagem multifacetada destaca o valor de incorporar hábitos saudáveis e técnicas de relaxamento na rotina, visando não apenas a redução da pressão arterial mas também a promoção de um bem-estar geral. Ao adotar tais práticas, indivíduos hipertensos podem vislumbrar um caminho promissor para uma vida mais equilibrada e feliz.

Quais frutas reduzem a hipertensão?

Diversas frutas são reconhecidas por sua capacidade de auxiliar na redução da pressão arterial, contribuindo para o controle da hipertensão. Entre elas, a banana é destaque por ser rica em potássio, um mineral essencial na regulação da pressão sanguínea.

As frutas cítricas, como laranjas e toranjas, também são benéficas devido ao seu alto teor de vitamina C, antioxidantes e flavonoides, que têm efeito vasodilatador e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos.

A melancia, rica em citrulina, ajuda na produção de óxido nítrico, facilitando a dilatação dos vasos sanguíneos e reduzindo a pressão arterial. As bagas, incluindo morangos, mirtilos e framboesas, são ricas em compostos antioxidantes que promovem a saúde cardiovascular.

Por fim, o kiwi, com sua alta concentração de vitamina C e outros antioxidantes, tem sido associado à redução da pressão arterial. A inclusão dessas frutas na dieta pode ser uma estratégia eficaz e natural para o manejo da hipertensão.

