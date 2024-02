ÚLTIMA chance: 5 filmes devem sair da Netflix em breve

A Netflix atualiza regularmente seu catálogo, e com a chegada da segunda semana de março, alguns títulos queridos pelo público estão se despedindo. É a oportunidade perfeita para maratonar esses filmes antes que deixem a plataforma.

Por que alguns filmes são removidos do catálogo?

Os títulos não originais na Netflix são licenciados de estúdios e produtores independentes, com contratos que possuem prazos definidos. A decisão de renovar ou não um título depende de vários fatores, incluindo sua popularidade e a disponibilidade de licenciamento exclusivo por outros serviços de streaming.

Curiosamente, algumas produções podem retornar ao catálogo futuramente, como foi o caso da série “Gossip Girl”.

Filmes a Serem Removidos: Marque as Datas

“Adoráveis Mulheres” (2019) – Último dia: 25 de fevereiro : Uma escritora do século XIX reflete sobre sua vida com suas irmãs e um amigo próximo, em uma narrativa repleta de romance e drama.

: Uma escritora do século XIX reflete sobre sua vida com suas irmãs e um amigo próximo, em uma narrativa repleta de romance e drama. “Ponte para Terabítia” (2007) – Último dia: 1º de março : A chegada de uma nova colega de classe leva Jesse a um reino de fantasia e aventura, baseado em um adorado livro.

: A chegada de uma nova colega de classe leva Jesse a um reino de fantasia e aventura, baseado em um adorado livro. “Risco Duplo” (1999) – Último dia: 1º de março : Uma mulher busca vingança após ser falsamente acusada e condenada pela morte de seu marido, em um enredo cheio de suspense e mistério.

: Uma mulher busca vingança após ser falsamente acusada e condenada pela morte de seu marido, em um enredo cheio de suspense e mistério. “Jack Reacher – O Último Tiro” (2012) – Último dia: 1º de março : O ex-militar Jack Reacher mergulha em uma trama de ação e suspense ao investigar um caso de atirador junto a uma advogada.

: O ex-militar Jack Reacher mergulha em uma trama de ação e suspense ao investigar um caso de atirador junto a uma advogada. “Por toda a minha vida” (2020) – Último dia: 13 de março: Um romance tocante sobre um casal enfrentando um futuro incerto devido a uma doença terminal.

Aproveite a chance para assistir a esses filmes antes que seja tarde. As datas indicadas são as últimas oportunidades para desfrutar dessas histórias no catálogo da Netflix.

Como conseguir assistir Netflix de graça?

Para assistir à Netflix gratuitamente, há algumas estratégias que você pode explorar, aproveitando parcerias e promoções especiais. Embora a Netflix tenha encerrado seu período de teste grátis em vários países, ainda existem maneiras de acessar o serviço sem custo direto ou por meio de benefícios inclusos em planos de serviços que você já utiliza.

1. Planos de telefonia e internet com Netflix inclusa

Várias operadoras de telefonia e provedores de internet oferecem planos que incluem assinaturas da Netflix como parte do pacote. Esses planos, geralmente voltados para celulares ou banda larga residencial, podem ser uma excelente maneira de obter a Netflix sem custo adicional.

Empresas como a Vivo, Claro e Oi frequentemente têm ofertas que combinam seus serviços com assinaturas de streaming. Ao optar por um desses pacotes, você não apenas economiza na assinatura da Netflix, mas também agrega valor ao seu plano de internet ou celular.

2. Promoções e ofertas especiais

Fique atento a promoções e ofertas especiais que possam incluir acessos temporários à Netflix. Algumas campanhas promocionais de empresas parceiras ou mesmo da própria Netflix podem oferecer períodos de acesso gratuito como parte de uma estratégia de marketing. Verificar sites de cupons de desconto e plataformas de ofertas pode revelar oportunidades esporádicas de assistir à Netflix gratuitamente.

3. Compartilhamento de conta

Embora a Netflix tenha regras específicas sobre o compartilhamento de contas, a empresa permite que membros de uma mesma família utilizem a mesma assinatura em diferentes dispositivos, dependendo do plano contratado.

Conversar com amigos ou familiares sobre dividir uma assinatura e compartilhar os custos pode ser uma forma eficaz de reduzir despesas ou até mesmo acessar o serviço gratuitamente, caso alguém decida compartilhar a conta com você.

4. Vouchers

Outra forma de acessar a Netflix sem custo direto é por meio de cartões presente ou vouchers que podem ser adquiridos ou recebidos como presentes. Algumas promoções ou programas de recompensa oferecem esses vouchers como prêmios, permitindo um período de acesso à Netflix.

Embora a Netflix não ofereça mais um período de teste grátis convencional, essas alternativas podem fornecer acesso ao serviço sem custo adicional ou a um custo reduzido. Vale a pena explorar as opções de planos de telefonia ou internet que incluem a Netflix, bem como manter–se informado sobre promoções e ofertas especiais. Assim, você pode desfrutar do vasto catálogo de filmes, séries e documentários da Netflix sem pesar no orçamento.

