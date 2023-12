Hora da maratona: 10 séries com muitas temporadas na Netflix

Você é do tipo de pessoa que se aconchega no sofá, coberta de almofadas e um bom pacote de pipoca? Ajude o inverno a passar rápido com uma dose salutar de binge-watching: temos uma lista de dez séries com muitas temporadas disponíveis na Netflix! Continue lendo para descobrir quais são.

Este é o momento de verdade para os seriados! Não há melhor tempo do que agora para maratona. E quando se trata de opções, a Netflix oferece uma infinidade. Vamos explorar dez séries que podem tornar seus dias mais emocionantes.

10 séries com várias temporadas na Netflix

Estilo hospitalar com “Grey’s Anatomy”

Clássico e ainda tão moderno, “Grey’s Anatomy” é uma série amplamente popular que revolucionou o gênero de drama médico. Agora em sua décima-nona temporada, a atração mergulha no carrossel emocional dos cirurgiões de Grey Sloan Memorial. Prepare-se para lágrimas, risadas e momentos em que ambos ocorrem simultaneamente.

“Brooklyn Nine-Nine”: retrato hilário da força policial

Procurando algo mais leve? Com “Brooklyn Nine-Nine”, você vai rir alto acompanhando as malucas aventuras da 99ª delegacia de polícia de Nova York. A comédia inteligente e o elenco diversificado tornam essa série uma maratona perfeita.

Emoções intensas com “Orange is The New Black”

A contagiante e dramática série “Orange is The New Black” encanta o público com histórias emocionantes e personagens multifacetados. Envolvente e repleta de surpresas, a série é ideal para quem busca uma jornada emocional longa e enriquecedora.

“Gilmore Girls”: nostalgia e calor humano

Você já foi à cidade de Stars Hollow? Prepare-se para conhecer o universo único de “Gilmore Girls”, onde mãe e filha compartilham um vínculo adorável e enfrentam a vida de mãos dadas. Traga lencinhos para as inevitáveis lágrimas e xícaras de café para as noites longas e deliciosas.

Um pouco da vida moderna com “Queer Eye”

Com a missão de transformar vidas através de cinco líderes carismáticos, “Queer Eye” é um fenômeno cultural que você não pode perder. O programa está em sua sexta temporada, mostrando como o mundo pode ser transformado com compaixão e compreensão.

Presença escolar com “Elite”

Uma trama envolta em mistério, suspense e drama adolescente. “Elite” oferece tudo isso e muito mais. Alunos de uma escola espanhola se veem em uma trama recheada de segredos e assassinatos misteriosos. Uma maratona ideal para os amantes de um bom thriller.

O glamour invejável de “Gossip Girl”

Uma dose de classe e fofoca é uma das receitas de “Gossip Girl”. Esta série emocionante sabe como manter uma audiência. Um vislumbre do cotidiano da elite de Manhattan, com uma boa dose de trama e reviravoltas: é impossível parar de assistir.

Uma jornada única com “BoJack Horseman”

Não se deixe enganar pelo fato do personagem principal de “BoJack Horseman” ser um cavalo. A série exibe um tratamento brilhantemente delicado de tópicos como depressão e autoestima baixa em um cenário surrealista.

O mundo sobrenatural de “Lucifer”

As aventuras do senhor do inferno, “Lucifer”, que decide tirar férias na cidade de Los Angeles, é um prato cheio para quem gosta de mistérios sobrenaturais e tramas emocionais.

A genialidade de “Better Call Saul”

Por último, mas não menos importante, está “Better Call Saul”. A série prequel da aclamada “Breaking Bad” é uma liderança na arte da characterização. Ela aprofunda a história de Jimmy McGill, o advogado inescrupuloso que se torna Saul Goodman.

Em suma, há um cardápio amplo e atraente disponível para todos na Netflix. Prepare-se para uma maratona de risos, lágrimas, suspense e emoção com estas séries de TV.

