Netflix recebe 15 novas séries ainda em dezembro; confira

A Netflix é um dos serviços de streaming mais populares do Brasil e do mundo. Este ano foi de muitas surpresas para os assinantes da plataforma; o ano está acabando e ainda há muitas novidades esperando os assinantes do serviço de streaming. Veja abaixo todos os detalhes das séries que irão estrear ainda neste ano de 2023.

Netflix recebe 15 novas séries ainda em 2023; confira | Foto de freestocks na Unsplash

Estas são as séries que vão estrear em 2023

Estas são algumas das séries que ainda vão estrear no ano de 2023. Lembrando que esta data é referente até o término do mês de dezembro. Tratam-se de séries voltadas para todos os públicos; o destaque para este fim de ano é referente as séries “The Crown” e “Virgin River”.

Além disso — haverá a estreia da série “Berlim”. Uma série derivada do sucesso “La Casa de Papel”. Existem ainda bons lançamentos para este finalzinho de ano. Veja-os abaixo.

Série: Comedy Royale

Data: 28 de novembro

Série: Virgin River

Data: 30 novembro

Série: Explosivos

Data: 30 de novembro

Série: Sweet Home

Data: 1° de dezembro

Série: Eu odeio Natal

Data: 7 de dezembro

Série: Solteiros, Ilhados e Desesperados

Data: 12 de dezembro

Série: A Criatura de Gyeongseong

Data: 12 de dezembro

Estas são outras séries que ainda serão lançadas neste ano

Além disso, há outras séries interessantes que serão lançadas ainda neste ano na Netflix; todas contam com bons títulos, episódios e oferecem aos usuários as melhores experiências referentes ao serviço de streaming.

Série: Yu Yu Hakusho

Data: 14 de dezembro

Série: The Crown

Data: 14 de dezembro

Série: Asas da Ambição

Data: 14 de dezembro

Série: Ah, o Natal…

Data: 15 de dezembro

Série: Minha Vida com a Família Walter

Data: 22 de dezembro

Série: Star Trek: Prodigy

Data: 25 de dezembro

Série: Berlim

Data: 29 de dezembro

Série: De Volta às Raízes

Data: 11 de dezembro

Portanto, estas são as séries que serão lançadas na Netflix até o término deste ano. Todas contando com episódios e lançamento de partes secundárias de seus respectivos títulos. É possível assistir as séries acima em qualquer dispositivo com acesso à Netflix.

Lembrando que dependendo do plano assinado, o assinante poderá ou não ter acesso aos respectivos episódios dessas séries. Além disso, para ter acesso ao conteúdo HD da série; é necessário ser assinante do plano Premium da plataforma.

Ademais, basta aguardar as respectivas datas e com isso obter as melhores experiências oriundas das séries lançadas ainda neste ano na Netflix.

