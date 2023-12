Muitos brasileiros desejam conhecer outros países; para isso é necessário emitir um passaporte — documento necessário para viajar para o exterior. Entretanto, quando há restrições no nome; será possível tirar o passaporte? Veja abaixo todos os detalhes sobre o assunto.

Nome sujo bloqueia o passaporte ou não | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estou com o nome sujo, posso emitir passaporte?

Trata-se de um documento muito importante para os brasileiros que sonham em viajar para outros países. É importante estar correto com a legislação brasileira. Com isso — surge uma dúvida: é possível emitir passaporte estando negativado?

A resposta é SIM. A legislação brasileira não proibe que o brasileiro emita o passaporte estando negativado. É importante que essas dívidas estejam presentes apenas no CPF, entenda.

As dívidas oriundas dos brasileiros devem ser dívidas “comuns”. Mas a partir do momento que há ordens judiciais envolvendo as dívidas em questão; bem como quando elas se tornam públicas — daí a Receita Federal pode emitir mandatos de buscas; a fim de proibir a saída do brasileiro do país.

Como já aconteceu com muitos políticos, que estavam com dívidas ativas em razão de fraudes, golpes, etc. Logo, a Receita Federal proibiu a sua saída do país; a fim de evitar que os recursos não fossem devolvidos à nação brasileira.

Ademais — as dívidas pendentes no CPF não acarretam na não emissão do passaporte; entretanto, é necessário ter cuidado com essas dívidas — pois acabam acarretando em um baixo score no Serasa e outros órgãos de crédito.

Com isso — prejudica a busca e procura ao crédito por parte do CPF em questão. Dificultando a consulta e até mesmo no processo de obter crédito na praça; para cartões, financiamentos, empréstimos, etc.

Quais os riscos de um score baixo?

Todos os brasileiros precisam ter um score de crédito mediano, a fim de conseguirem crédito na praça quando se for necessário. O problema é que muitos não se preocupam com isso em seu devido tempo.

Logo — no momento que as coisas apertam e se é necessário encontrar crédito no mercado; então acabam deixando de lado e não conseguindo obter um cartão de crédito aprovado, financiamento, etc.

Estes riscos envolvem sempre o lado do cliente, sendo necessário que eles consigam desenvolverem bem ambos os lados; a fim de evitar que sejam prejudicados quando mais precisarem de crédito em razão do score baixo.

Ademais, estar com o score baixo ou negativado não impede que seja emitido o passaporte; exceto quando se trata de uma dívida pública ou com ordem judicial; retirando estas partes; é possível viajar para outros países mesmo estando negativados.

