Nubank: como mudar o vencimento da fatura pelo celular

A fintech Nubank se destaca desde sua fundação, em 2013, como um banco que oferece modernidade e praticidade aos seus mais de 90 milhões de clientes. Um exemplo disso é a possibilidade de que seus clientes alterem a data de vencimento do cartão com apenas alguns passos pelo aplicativo do “roxinho”. Acompanhe a leitura, a seguir, e veja como fazer.

Saiba como aumentar o prazo de vencimento do seu cartão através do app Nubank. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esticando o tempo de pagamento

O Nubank, reconhecido como uma das principais fintechs do mercado, oferece aos seus clientes a praticidade de modificar a data de vencimento do cartão de crédito de forma ágil e direta pelo aplicativo. Se não houve alterações nos últimos 90 dias, é possível ajustar a data de vencimento conforme sua conveniência.

Assim como outras instituições financeiras, o Nubank permite que seus usuários personalizem a data de vencimento da fatura do cartão de crédito sem a necessidade de intervenção de atendentes ou visita a uma agência física. Se interessou? Siga a leitura abaixo e aprenda como fazer.

Passo a passo para aumentar a data de vencimento

Abra o aplicativo Nubank em seu smartphone (disponível para Android ou iOS); Na tela inicial, toque no ícone de perfil acima do seu nome, localizado no canto superior esquerdo; Deslize a tela para baixo e selecione a opção “Configurar”; Toque na primeira opção chamada “Vencimento”. Visualize a data atual de vencimento do seu cartão Nubank; O aplicativo mostrará as opções disponíveis para alteração, incluindo uma simulação com os dias de fechamento e vencimento da nova data. Escolha e clique em “Alterar”; Na última tela, será exibido um aviso informando que só será possível realizar uma nova alteração na data de vencimento após 90 dias. Concordando, clique em “Confirmar”.

Pronto! A data de vencimento do seu cartão de crédito Nubank foi alterada com sucesso. É importante destacar que a melhor data para realizar novas compras continua sendo sete dias antes do vencimento, quando a fatura já está fechada para pagamento.

Todas as transações e pagamentos efetuados nesse período serão incluídos na fatura do mês seguinte.

“Nu Limite Garantido” para aumento automático no limite do cartão

Em abril, o Nubank apresentou uma inovação para clientes em busca de aumento no limite de crédito do cartão. Agora, aqueles que possuem dinheiro guardado ou investido têm a oportunidade de utilizá-lo como um limite extra para suas compras.

Denominada “Nu Limite Garantido”, essa funcionalidade está sendo gradualmente disponibilizada para os correntistas dos cartões roxinho e Ultravioleta.

Com essa novidade, os usuários do banco podem ampliar seu poder de compra imediatamente, convertendo os valores investidos em limite para o cartão de crédito, sem a necessidade de análise de crédito.

O “Nu Limite Garantido” utiliza o valor guardado nas Caixinhas, modalidades de RDB (Recibo de Depósito Bancário) que rendem 100% do CDI.

Em caso de não pagamento da fatura até a data de vencimento, os investimentos na Caixinha serão utilizados para realizar o pagamento parcial ou total da fatura, dependendo do valor disponível.

Como aumentar seu limite de forma automática?

Acesse o aplicativo Nubank e vá para a seção de cartão de crédito;

Clique em “Ajuste de limite” e, se disponível, selecione “Nu Limite Garantido”. Siga o fluxo de criação de Caixinhas, criando uma específica para essa finalidade;

Na próxima tela, encontre as regras do produto, explicando como funciona o aumento do limite de crédito e os possíveis desdobramentos em caso de atraso, como multas e juros cobrados;

Pronto! Após o depósito na Caixinha RDB, o dinheiro começará a render 100% do CDI e servirá como limite adicional para o cartão.

Importante ressaltar que o dinheiro depositado na Caixinha, enquanto não utilizado pelo cartão, pode ser resgatado a qualquer momento. Além disso, apenas o valor depositado na Caixinha será considerado como aumento de limite. O rendimento desse investimento não poderá ser utilizado como garantia.

Caso já tenha uma Caixinha criada, ela não poderá ser usada para obter esse limite adicional de crédito. Será necessário criar uma nova Caixinha especificamente para esse propósito.

