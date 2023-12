Formou no ensino Médio? Veja quais trabalhos valem a pena

Ao finalizar os estudos do ensino médio, os estudantes se deparam com um leque diversificado de opções para ingressar rapidamente no mercado de trabalho.

Neste momento crucial, surgem cursos breves e com alta empregabilidade como alternativas viáveis para quem busca uma inserção ágil no mercado de trabalho.

Após a conclusão do ensino médio, o cenário se expande oferecendo uma gama de possibilidades para os estudantes. Esta fase é marcada por reflexões sobre qual caminho seguir, com múltiplas opções igualmente promissoras. A seguir, continue lendo e veja trabalhos que valem a pena nesta fase.

Veja lista de trabalhos que valem a pena para quem acabou de sair do ensino médio/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Trabalho ou estudo? É preciso avaliar as possibilidades

Após a finalização do ensino médio, o mundo se abre em diferentes possibilidades: iniciar uma universidade, buscar um curso técnico, ingressar no mercado de trabalho, focar nos estudos para concursos ou partir para um intercâmbio. Cada alternativa representa um capítulo singular, moldado pelas aspirações e sonhos individuais.

É necessário compreender que não há uma escolha superior à outra. O fundamental é encontrar um percurso alinhado com as aspirações pessoais. Optar por um curso universitário, por exemplo, é uma escolha frequente, permitindo explorar áreas de interesse e acessar valiosas oportunidades de trabalho.

No entanto, para muitos, a faculdade não é a via principal. A urgência de ingressar rapidamente no mercado de trabalho muitas vezes torna os cursos extensos menos atrativos.

E para quem precisa entrar no mercado de trabalho, existem alternativas de cursos breves que funcionam como trampolins para oportunidades de emprego em um horizonte temporal mais curto. Acompanhe conosco para explorar essas opções e descobrir como alcançar uma inserção profissional mais célere.

15 cursos que proporcionam empregabilidade rápida

Em um contexto onde a agilidade para entrar no mercado de trabalho é crucial, a busca por cursos breves que abram caminho para o emprego torna-se uma opção atrativa.

Estes cursos, projetados para serem concluídos dentro do ritmo acelerado da vida contemporânea, oferecem habilidades específicas e prontas para o mercado.

Curso de Auxiliar Administrativo

Duração: Aproximadamente 6 meses

Descrição: Capacita em habilidades fundamentais de administração de escritório, digitação e contabilidade básica, preparando para posições cruciais em ambientes administrativos.



Curso de Atendimento ao Cliente

Duração: Cerca de 3 meses

Descrição: Enfoque na comunicação eficaz, atendimento ao cliente e solução de problemas, sendo uma porta de entrada para carreiras valorizando o relacionamento com o cliente.



Curso de Vendas

Duração: Aproximadamente 4 meses

Descrição: Desenvolve habilidades em técnicas de vendas, negociação e prospecção de clientes, capacitando para desafios no universo das vendas.



Curso de Operador de Caixa

Duração: Aproximadamente 2 meses

Descrição: Concentra-se na operação de caixas registradoras, gestão de dinheiro e atendimento ao cliente, sendo essencial para quem busca carreiras no varejo.



Curso de Cozinheiro

Duração: Cerca de 6 meses

Descrição: Explora nuances da culinária, preparo de alimentos e gestão de cozinhas, ideal para aspirantes a chefs e profissionais gastronômicos.



Leia mais: Sobram vagas nestas profissões em todo o país; veja lista



Curso de Cuidador de Idosos

Duração: Aproximadamente 3 meses

Descrição: Equipa com conhecimentos em cuidados de saúde, administração de medicamentos e primeiros socorros, essencial para carreiras voltadas ao cuidado aos idosos.



Curso de Mecânico de Motos

Duração: Cerca de 6 meses

Descrição: Oferece habilidades em manutenção e reparo de motocicletas, atendendo à demanda por profissionais especializados no setor automotivo.



Curso de Cabeleireiro

Duração: Aproximadamente 6 meses

Descrição: Aborda técnicas de corte, coloração e tratamentos capilares, sendo uma opção dinâmica para amantes da área da beleza.



Curso de Operador de Empilhadeira

Duração: Aproximadamente 1 mês

Descrição: Foca na operação de empilhadeiras e equipamentos de movimentação de carga, atendendo à demanda por profissionais na logística.



Curso de Agente de Limpeza

Duração: Aproximadamente 1 mês

Descrição: Aborda técnicas de limpeza e conservação de ambientes, opção rápida para ingressar no setor de serviços.



Curso de Higienizador de Estofados

Duração: Variável

Descrição: Oferece flexibilidade no aprendizado online, ensinando habilidades de higienização de estofados, com oportunidades de trabalho escaláveis no setor.



Curso de Edição de Vídeo

Descrição: Para quem se sente à vontade com computadores, este curso promete rápida inserção no mercado de trabalho. Requer noções de informática e uma máquina capaz de renderizar vídeos de alta qualidade.



Curso Online de Marketing Digital

Descrição: Destaca-se como uma opção ágil para entender os intricados caminhos da promoção online num mundo digital. Focado em SEO, mídias sociais, anúncios online e outras técnicas, oferece uma imersão prática no universo do marketing digital.



Técnico em Mecânica

Duração: Aproximadamente 1 ano

Descrição: Ideal para quem deseja adentrar o universo da manutenção e reparação de veículos, desenvolvendo habilidades essenciais para lidar com motores, sistemas automotivos e diagnóstico de problemas.



Técnico em Eletrônica

Duração: Aproximadamente 1 ano

Descrição: Oferece um mergulho profundo no mundo dos equipamentos eletrônicos, capacitando os alunos para lidar com a complexidade dos dispositivos modernos, desde manutenção até reparação.



Leia mais: “Melhor amigo no trabalho”: isso pode salvar seu emprego