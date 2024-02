Calendário e novas regras para o saque mensal do FGTS; veja como fica

Em meio a diversas mudanças e ajustes nas políticas econômicas, o governo delineou as novas regras e o calendário para o saque mensal do FGTS, popularmente conhecido como saque-aniversário.

Esta modalidade, que permite aos trabalhadores acessarem parte de seus fundos acumulados no FGTS uma vez por ano, no mês do seu aniversário, promete ser ainda mais atraente com as propostas de melhorias em discussão.

O saque-aniversário já se estabeleceu como uma alternativa interessante para quem deseja uma liquidez adicional, mas é importante estar ciente das condições atreladas, especialmente a renúncia ao direito de sacar o valor total do fundo em caso de demissão sem justa causa.

Descubra tudo sobre o saque mensal do FGTS: veja o calendário de 2024 e entenda as propostas do governo para melhorar esta modalidade. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Calendário de Saques do FGTS e Detalhes Importantes

Para 2024, o calendário de saques segue a lógica de anos anteriores, baseando-se no mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, aqueles nascidos em janeiro já podem realizar seus saques, com a janela estendendo-se até o final de março.

Confira a lista completa de saque conforme o nascimento:

Janeiro: De 2 de janeiro a 29 de março

De 2 de janeiro a 29 de março Fevereiro: De 1º de fevereiro a 30 de abril

De 1º de fevereiro a 30 de abril Março: De 1º de março a 31 de maio

De 1º de março a 31 de maio Abril: De 1º de abril a 28 de junho

De 1º de abril a 28 de junho Maio: De 2 de maio a 31 de julho

De 2 de maio a 31 de julho Junho: De 3 de junho a 30 de agosto

De 3 de junho a 30 de agosto Julho: De 1º de julho a 30 de setembro

De 1º de julho a 30 de setembro Agosto: De 1º de agosto a 31 de outubro

De 1º de agosto a 31 de outubro Setembro: De 2 de setembro a 30 de novembro

De 2 de setembro a 30 de novembro Outubro: De 1º de outubro a 29 de dezembro

De 1º de outubro a 29 de dezembro Novembro: De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Dezembro: De 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Esse sistema escalonado visa facilitar o acesso dos trabalhadores aos seus fundos, evitando congestionamentos no sistema e permitindo uma organização financeira mais eficaz por parte dos beneficiários.

A seguir, detalha-se o período exato durante o qual cada grupo pode solicitar seu saque, garantindo que todos estejam bem informados e possam planejar suas retiradas de forma adequada.

Propostas de Melhoria na Modalidade de Saque

O Ministério do Trabalho está ativamente buscando formas de tornar o saque-aniversário uma opção ainda mais vantajosa para os trabalhadores.

Entre as propostas em consideração, destaca-se a possibilidade de permitir aos participantes da modalidade o acesso ao saldo total de suas contas em situações específicas, superando a atual limitação que restringe o saque à indenização rescisória.

Tal mudança significaria uma flexibilidade sem precedentes para os trabalhadores, permitindo-lhes manejar seus recursos de maneira mais livre e adequada às suas necessidades individuais.

Embora essa proposta ainda esteja sob análise, sua aprovação poderia representar um marco significativo no manejo do FGTS, alinhando-se com as demandas por maior autonomia financeira dos cidadãos.

