No universo do WhatsApp, ser bloqueado por um contato pode gerar curiosidade sobre as atividades da pessoa que realizou o bloqueio, especialmente em relação aos status compartilhados. Surpreendentemente, existe uma técnica simples que possibilita a visualização desses status sem a necessidade de baixar aplicativos adicionais.

Veja o status de quem te bloqueou no WhatsApp; o truque é rápido | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Descubra o ‘tipo’ de bloqueio

Antes de proceder, é crucial reconhecer os sinais de que você foi bloqueado:

A atualização da imagem de perfil do contato não é visível.

Informações como “visto por último” ou status “online” desaparecem.

Mensagens enviadas ao contato apresentam apenas um tique, indicando que foram enviadas, mas não entregues.

Tentativas de ligação pelo app falham.

Embora esses sinais sugiram um bloqueio, é importante lembrar que outras situações podem apresentar sintomas semelhantes, mantendo-se assim a privacidade de quem opta pelo bloqueio.

Tenha mais privacidade no bloqueio

Quando bloqueado, você não poderá ver quando o contato está online ou se suas mensagens foram entregues. Atualizações de foto de perfil também ficam ocultas, reforçando a barreira de privacidade implementada pelo WhatsApp.

Como ver o status após o bloqueio?

Chegamos ao cerne da questão: como acessar os status de quem te bloqueou. Siga estes passos simples:

Acesso via WhatsApp Web: Inicie o WhatsApp Web em seu navegador. Login com QR Code: Utilize o QR Code para sincronizar seu celular com o WhatsApp Web. Navegue Até a Seção de Status: Localize e abra a área dedicada aos status. Visualização dos Status: Agora você pode ver os status de todos os seus contatos, inclusive daqueles que o bloquearam, dentro das últimas 24 horas.

Este método parece explorar uma lacuna no sistema do WhatsApp Web, permitindo a visualização dos status mesmo em casos de bloqueio.

Vale ressaltar que a eficácia deste truque depende de o seu número ainda estar salvo no dispositivo da pessoa que o bloqueou e da utilização do WhatsApp Web. Embora seja uma solução para a curiosidade, é fundamental respeitar a privacidade alheia e utilizar essa técnica com responsabilidade e discernimento.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Atualizar o WhatsApp é um processo simples, mas essencial para garantir acesso às últimas funcionalidades e melhorias de segurança do aplicativo. Seja você um usuário de Android ou iOS, seguir os passos corretos pode ajudar a manter sua experiência de mensagens suave e segura. Aqui está um guia detalhado sobre como realizar essa atualização corretamente.

Para usuários de Android:

Acesse a Google Play Store: Abra a Google Play Store no seu dispositivo Android. Busque por Atualizações: Toque no ícone de menu (três linhas horizontais) localizado na parte superior esquerda da tela e selecione “Meus apps e jogos”. Encontre o WhatsApp: Na lista de aplicativos com atualizações disponíveis, procure pelo WhatsApp. Se estiver listado, isso indica que há uma nova versão disponível. Atualize o Aplicativo: Toque em “Atualizar” ao lado do WhatsApp para iniciar o processo de atualização. Aguarde até que a instalação seja concluída.

Para usuários de iOS (iPhone):

Visite a App Store: Abra a App Store no seu dispositivo iOS. Acesse Atualizações: Toque no ícone de perfil no canto superior direito da tela para acessar sua conta e suas atualizações pendentes. Localize o WhatsApp: Deslize para baixo até encontrar o WhatsApp na lista de atualizações disponíveis. Atualize o Aplicativo: Toque em “Atualizar” ao lado do nome do WhatsApp. Se solicitado, insira sua senha da App Store ou use o Touch/Face ID para autorizar a atualização.

Atualizar o WhatsApp é um procedimento simples que desempenha um papel vital na manutenção da funcionalidade e segurança do aplicativo. Independentemente do seu dispositivo, seguir os passos corretos assegura que você esteja sempre utilizando a versão mais atualizada do WhatsApp, mantendo suas comunicações seguras e eficientes.

