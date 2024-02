O Ministério do Trabalho e Emprego revelou o calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep para o ano de 2024, uma medida que promete beneficiar inúmeros trabalhadores brasileiros, refletindo as adaptações à nova realidade econômica pós-pandemia.

Pagamento GERAL da Caixa e BB pode gerar PIX de mais de R$ 900 HOJE | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros terão surpresa com PIS/Pasep

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são iniciativas governamentais que visam proporcionar benefícios adicionais aos trabalhadores do setor privado e público, respectivamente. Enquanto o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, o PASEP fica a cargo do Banco do Brasil.

O governo federal estipulou datas específicas de pagamento baseadas no mês de nascimento para os beneficiários do PIS e no número de inscrição para os do PASEP. Essa programação é crucial para que os trabalhadores planejem suas finanças e acessem seus benefícios sem contratempos.

Leia também sobre: Empréstimo LIBERADO HOJE (22/02): como pedir?

Passo a passo para consultar

Para verificar o saldo e as datas de pagamento, os trabalhadores podem recorrer à Carteira de Trabalho Digital, ao portal Gov.br ou diretamente às instituições bancárias responsáveis, seguindo procedimentos simples para garantir que tenham acesso às informações atualizadas sobre seus direitos.

Quem tem direito ao benefício

Para ser elegível ao abono salarial em 2024, é necessário que o trabalhador tenha recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base de 2022, esteja cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias em 2022, com os dados corretamente reportados pelo empregador.

Valor do abono é revelado

O valor do abono é calculado proporcionalmente ao número de meses trabalhados no ano-base, com o montante máximo estipulado em R$ 1.412,00 para quem trabalhou os doze meses. Essa proporcionalidade assegura uma distribuição justa do benefício, refletindo o tempo de serviço de cada trabalhador.

Para cada mês trabalhado em 2022, o valor do abono salarial PIS/Pasep em 2024 é proporcional, conforme detalhado abaixo:

1 mês trabalhado : Recebe R$ 117,67

: Recebe R$ 117,67 2 meses trabalhados : Recebe R$ 235,33

: Recebe R$ 235,33 3 meses trabalhados : Recebe R$ 353,00

: Recebe R$ 353,00 4 meses trabalhados : Recebe R$ 470,65

: Recebe R$ 470,65 5 meses trabalhados : Recebe R$ 588,32

: Recebe R$ 588,32 6 meses trabalhados : Recebe R$ 706,00

: Recebe R$ 706,00 7 meses trabalhados : Recebe R$ 823,66

: Recebe R$ 823,66 8 meses trabalhados : Recebe R$ 941,33

: Recebe R$ 941,33 9 meses trabalhados : Recebe R$ 1.059,00

: Recebe R$ 1.059,00 10 meses trabalhados : Recebe R$ 1.176,68

: Recebe R$ 1.176,68 11 meses trabalhados : Recebe R$ 1.294,34

: Recebe R$ 1.294,34 12 meses trabalhados: Recebe R$ 1.412,00

O abono salarial PIS/Pasep representa uma ajuda significativa para os trabalhadores brasileiros, especialmente em um período de recuperação econômica. Mantendo-se informado sobre as datas de pagamento, critérios de elegibilidade e valores correspondentes, os beneficiários podem maximizar os proveitos desse direito, contribuindo para a estabilidade financeira individual e familiar.

Leia também sobre: Aviso: empréstimo para estudante liberado; aprenda