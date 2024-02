A Petrobras introduziu uma nova política de preços para a gasolina, impactando positivamente o valor ao consumidor em postos por todo o Brasil. Entretanto, a volatilidade das cotações internacionais do petróleo ainda influencia diretamente os custos, mantendo a busca por alternativas energéticas em voga.

Brasil terá nova gasolina em breve; veja o que esperar dela | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Avanços em combustíveis sustentáveis

Entre as soluções para uma mobilidade mais sustentável, destaca-se o “e-fuel” ou combustível sintético, desenvolvido pela Porsche no Chile. Este inovador insumo promete estender a vida útil dos veículos a combustão interna sem depender do petróleo, utilizando dióxido de carbono e hidrogênio, recursos amplamente disponíveis.

Empresas renomadas como Bosch e Audi também estão na corrida para criar combustíveis sintéticos, enquanto a Fórmula 1 considera adotar o “e-fuel” a partir de 2025, evidenciando um movimento setorial em direção à sustentabilidade.

Desafios na produção do combustível sintético

Apesar dos benefícios ambientais, o “e-fuel” enfrenta o desafio de custos de produção elevados, especialmente na obtenção do hidrogênio via eletrólise. O processo demanda uma quantidade significativa de eletricidade, idealmente de fontes renováveis, um obstáculo que os pesquisadores estão empenhados em superar.

O combustível sintético não é uma novidade absoluta, tendo sido utilizado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a evolução tecnológica e a pressão por soluções menos impactantes ao meio ambiente reacenderam o interesse nessa alternativa, apesar do petróleo ainda se apresentar como uma opção mais acessível e econômica.

Renovação energética e o papel do combustível sintético

O “e-fuel” emerge como um pilar potencial para a transição energética global, permitindo que países como a Alemanha, berço de companhias automobilísticas de prestígio, repensem suas matrizes energéticas. O objetivo é reduzir a dependência dos combustíveis fósseis sem comprometer a infraestrutura existente, harmonizando progresso tecnológico e preservação ambiental.

Em resumo, a nova política de preços da gasolina pela Petrobras sinaliza um passo positivo para o bolso dos brasileiros, mas reforça a necessidade de inovações como o “e-fuel” para um futuro energético sustentável.

Enquanto os desafios permanecem, especialmente em termos de custos de produção, o compromisso com a pesquisa e desenvolvimento de alternativas sustentáveis promete abrir novos caminhos para a indústria automobilística e além.

Como conseguir abastecer gastando menos?

Para abastecer gastando menos, adote estratégias inteligentes. Primeiramente, compare os preços entre diferentes postos de combustível, utilizando aplicativos de comparação de preços para encontrar as melhores ofertas na sua região.

Abasteça preferencialmente em postos de confiança, evitando combustíveis adulterados que prejudicam o rendimento do veículo. Opte por abastecer nas primeiras horas da manhã ou à noite, quando as temperaturas mais baixas propiciam uma densidade maior do combustível, oferecendo um pouco mais pelo mesmo preço.

Mantenha a manutenção do seu veículo em dia, especialmente a calibragem dos pneus, pois um carro bem ajustado consome menos combustível. Por fim, dirija de maneira econômica, evitando acelerações e frenagens bruscas e mantendo uma velocidade constante, o que pode reduzir significativamente o consumo de combustível.

