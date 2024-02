Cartão Mastercard recebe atualização ruim para os clientes; confira

Clientes da Mastercard enfrentam uma mudança desfavorável que tem gerado bastante insatisfação. A recente decisão da bandeira de cartões de crédito de aumentar o custo de entrada nas salas VIP veio como um balde de água fria para muitos.

Mastercard aumenta preço de acesso às salas VIP em quase 54%. Entenda o impacto dessa atualização para os portadores do cartão e o que fazer. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Cartão Mastercard recebe atualização ruim

A partir do início de fevereiro, o preço para acesso de acompanhantes nestes espaços exclusivos sofreu um aumento significativo, saltando de R$ 130 para R$ 200, representando um aumento de quase 54%.

Este ajuste tarifário impacta diretamente os usuários das três salas VIP da bandeira no Aeroporto de Guarulhos (SP): Mastercard Black Lounge, Lounge by Mastercard Black e The Club by Mastercard Black.

Veja mais sobre: Quem tem NOME SUJO comemora cartão de crédito aprovado na Caixa

Aumento Repentino e sem Aviso Prévio

O mais surpreendente para os clientes foi a forma como a mudança foi implementada: sem qualquer notificação prévia, deixando muitos usuários despreparados para o reajuste.

Quando questionada sobre o aumento, a Mastercard confirmou o novo valor a partir de 1º de fevereiro de 2024, mas não detalhou se a medida visa abordar o problema de superlotação das salas VIP, uma reclamação frequente entre os portadores do cartão Mastercard Black.

Impacto e Reações dos Clientes

Esse reajuste levanta questões sobre a eficácia da medida na resolução da superlotação. Parece que a questão central não é apenas o custo de acesso para acompanhantes, mas também a facilidade de emissão do cartão Mastercard Black, que pode estar contribuindo para o excesso de usuários nas salas VIP. A decisão já está refletida nos termos e condições dos cartões da bandeira, disponíveis para consulta pelos usuários.

Diante dessa mudança, os clientes da Mastercard estão agora reavaliando o valor dos benefícios oferecidos pelo cartão, especialmente aqueles relacionados ao acesso às salas VIP.

A busca por alternativas que ofereçam melhores vantagens ou um custo-benefício mais atraente para serviços semelhantes pode se intensificar, à medida que os consumidores procuram opções que atendam melhor às suas necessidades e expectativas.

Benefícios da Mastercard

Os cartões Mastercard são amplamente reconhecidos por oferecer uma gama diversificada de benefícios que se estendem muito além das transações financeiras tradicionais, proporcionando aos seus usuários uma experiência enriquecedora e conveniente.

Entre os principais atrativos, destacam-se os programas de recompensas, que permitem acumular pontos a cada compra, os quais podem ser trocados por viagens, produtos ou serviços.

Além disso, os portadores de cartões Mastercard têm acesso a vantagens exclusivas, como seguros de viagem abrangentes, proteção de compras e garantias estendidas, que oferecem tranquilidade e segurança em uma variedade de situações. Tais benefícios são projetados para atender às necessidades dos consumidores modernos, que valorizam tanto a flexibilidade nas suas opções de pagamento quanto as recompensas adicionais que acompanham o uso de seus cartões.

Além dos benefícios tangíveis, os cartões Mastercard também proporcionam acesso a experiências únicas, como entrada em salas VIP de aeroportos ao redor do mundo, oferecendo um refúgio confortável e exclusivo para os viajantes frequentes.

Programas como o Mastercard Surpreenda permitem que os usuários desfrutem de ofertas “compre 1, leve 2” em restaurantes, cinemas e outros entretenimentos, ampliando o valor de cada compra realizada. Para os aficionados por viagens, os benefícios de concierge pessoal e assistência global de viagem garantem que cada jornada seja tão suave e agradável quanto possível.

Esses programas refletem o compromisso da Mastercard em não apenas facilitar pagamentos, mas em enriquecer a vida de seus clientes com experiências memoráveis e vantagens que vão além do financeiro.

Leia também: Nova função do Nubank para SUBIR o limite do cartão; aprenda a usar