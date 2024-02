Montadoras de carros querem VENDER direto a você! Entenda a mudança

A indústria automobilística brasileira pode estar à beira de uma transformação significativa que promete alterar radicalmente a forma como os veículos são vendidos no país. Uma discussão ganha força nos bastidores do setor, podendo acabar com a exclusividade de venda dos concessionários e permitir que as montadoras vendam diretamente ao consumidor final.

Essa mudança, defendida por muitos como uma evolução necessária, tem o potencial de reduzir os preços dos automóveis significativamente, beneficiando diretamente o consumidor.

Entenda a mudança das montadoras de carros

Historicamente, a venda de veículos novos no Brasil é regida pela Lei Renato Ferrari, estabelecida em 1979, que confere aos concessionários a exclusividade na venda de veículos para pessoas físicas.

No entanto, com as dinâmicas de mercado evoluindo rapidamente nas últimas quatro décadas, fabricantes e concessionárias argumentam a favor de um modelo de negócios mais flexível e atualizado, que possibilite a venda direta ao consumidor.

Benefícios da Venda Direta

A principal vantagem dessa potencial alteração legislativa seria uma redução considerável no preço final dos veículos. Isso seria possível porque a base de cálculo para a incidência de impostos passaria a ser o preço de custo dos veículos, e não mais o valor de venda sugerido ao público.

Além disso, em um contexto de juros altos e crédito restrito, a venda direta surgiria como uma solução viável para estimular o consumo e reaquecer o mercado automobilístico.

O Debate entre Anfavea e Fenabrave

O assunto já percorreu várias instâncias, recebendo diferentes opiniões. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apoia a mudança, vislumbrando um cenário de mercado mais dinâmico e acessível.

Por outro lado, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mantém uma postura mais cautelosa, ponderando os impactos dessa alteração no modelo de negócios atual dos concessionários.

A discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde a Procuradoria-Geral da República questiona a Lei Renato Ferrari por considerá-la obsoleta e desalinhada com os princípios econômicos atuais, estabelecidos pela Constituição Federal de 1988.

O STF, agora, detém a palavra final sobre o tema, e uma decisão favorável à venda direta poderia estabelecer um novo paradigma para a comercialização de veículos no Brasil.

Essa potencial mudança na legislação automobilística representa não apenas uma vitória para os consumidores, que poderão ter acesso a veículos por preços mais justos, mas também um avanço significativo para o mercado, que se tornará mais competitivo e inovador.

Agora, o setor automobilístico aguarda ansiosamente pela decisão do STF, prontos para adaptar-se a uma nova realidade que poderá transformar completamente a dinâmica de compra e venda de veículos no Brasil.

