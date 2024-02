SEGURADOS EM RITMO DE ALEGRIA no INSS: semana vem com PIX RECHEADO

O Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido pela sigla INSS, divulgou recentemente o calendário de pagamento dos benefícios para o mês de fevereiro, marcando o início dos pagamentos no dia vinte e três.

Esta informação é crucial para os segurados que dependem desses valores para seu sustento mensal, pois permite um planejamento financeiro mais eficaz.

No que diz respeito aos benefícios que não ultrapassam um salário mínimo, os pagamentos serão realizados de acordo com o último dígito do cartão de pagamento, começando no dia vinte e três de fevereiro para aqueles cujo cartão termina em um.

Seguem-se os pagamentos nos dias subsequentes, com cada dia sendo designado para um final de cartão específico, até que os cartões com final zero recebam no dia sete de março.

Para os benefícios que superam o valor de um salário mínimo, o INSS estabeleceu um esquema similar, com os pagamentos também iniciando no primeiro dia de março. Beneficiários com cartões que terminam nos dígitos um e seis serão os primeiros a receber, seguindo-se a ordem até que aqueles com cartões de final cinco e zero sejam contemplados no dia sete de março.

Pagamentos para Beneficiários

Para Benefícios de até Um Salário Mínimo:

Final do cartão 1 : Pagamento no dia 23 de fevereiro

: Pagamento no dia 23 de fevereiro Final do cartão 2 : Pagamento no dia 26 de fevereiro

: Pagamento no dia 26 de fevereiro Final do cartão 3 : Pagamento no dia 27 de fevereiro

: Pagamento no dia 27 de fevereiro Final do cartão 4 : Pagamento no dia 28 de fevereiro

: Pagamento no dia 28 de fevereiro Final do cartão 5 : Pagamento no dia 29 de fevereiro

: Pagamento no dia 29 de fevereiro Final do cartão 6 : Pagamento no dia 1º de março

: Pagamento no dia 1º de março Final do cartão 7 : Pagamento no dia 4 de março

: Pagamento no dia 4 de março Final do cartão 8 : Pagamento no dia 5 de março

: Pagamento no dia 5 de março Final do cartão 9 : Pagamento no dia 6 de março

: Pagamento no dia 6 de março Final do cartão 0: Pagamento no dia 7 de março

Para Benefícios Acima de Um Salário Mínimo:

Finais do cartão 1 e 6 : Pagamento no dia 1º de março

: Pagamento no dia 1º de março Finais do cartão 2 e 7 : Pagamento no dia 4 de março

: Pagamento no dia 4 de março Finais do cartão 3 e 8 : Pagamento no dia 5 de março

: Pagamento no dia 5 de março Finais do cartão 4 e 9 : Pagamento no dia 6 de março

: Pagamento no dia 6 de março Finais do cartão 5 e 0: Pagamento no dia 7 de março

Essas datas foram cuidadosamente escolhidas pelo INSS para assegurar uma distribuição ordenada dos benefícios, visando atender às necessidades dos segurados de maneira organizada.

Passo a passo para verificar o saldo

Para aqueles que desejam verificar o extrato do INSS, há várias opções facilitadas. O site ou o aplicativo Meu INSS oferece um meio prático para que os segurados acessem suas informações, bastando para isso fazer o login utilizando a conta Gov.br.

Alternativamente, a central telefônica 135 está disponível para atendimento de segunda a sábado, das sete horas da manhã às vinte e duas horas, permitindo que os segurados consultem seus extratos por telefone após fornecerem o número do CPF e confirmarem algumas informações cadastrais.

Manter-se atualizado com o calendário de pagamentos e consultar regularmente o extrato são etapas importantes para assegurar que todos os detalhes referentes aos benefícios do INSS estejam corretos e que o recebimento ocorra sem contratempos.

