Bolsa Família: 3 presentes ANTES DA HORA para os brasileiros com CPF na lista

O Bolsa Família, programa social do governo federal, continua a ser um pilar essencial para famílias em vulnerabilidade socioeconômica em 2024. Destinado a auxiliar famílias em condições de pobreza e extrema pobreza, o programa estabelece um limite de renda mensal per capita de até R$ 218 para elegibilidade.

Além do critério de renda, o programa exige o cumprimento de contrapartidas como a frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização das carteiras de vacinação. Estas medidas visam garantir o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos beneficiários.

Para ser considerado para o Bolsa Família, é necessário inscrever-se no Cadastro Único (CadÚnico), ferramenta do governo para identificar famílias de baixa renda aptas a participarem de programas sociais. A inscrição no CadÚnico é um pré-requisito para a análise da elegibilidade ao programa.

Benefícios e adicionais do programa

Em 2024, o Bolsa Família garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família, com possibilidade de três adicionais conforme a composição familiar:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestante e crianças de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Bônus extra: Auxílio Gás

Em fevereiro de 2024, foi anunciado o pagamento do Auxílio Gás de R$ 102 para os beneficiários do Bolsa Família. Este auxílio é concedido a cada dois meses para ajudar no custeio do gás de cozinha para famílias de baixa renda. Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no CadÚnico ou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo.

Recebimento do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família têm diversas opções para acessar e movimentar os fundos:

Utilizar o aplicativo Caixa TEM e o internet banking;

Usar o cartão do programa para compras em débito;

Realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.

Essas facilidades proporcionam aos beneficiários métodos práticos e seguros para acessar os benefícios, reforçando o compromisso do programa em apoiar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Como funciona o consignado do Bolsa Família?

O empréstimo consignado associado ao Bolsa Família é uma modalidade de crédito que vem sendo discutida como uma potencial oferta aos beneficiários do programa. No entanto, é importante ressaltar que, atualmente, essa opção de empréstimo consignado para os participantes do Bolsa Família não está disponível.

A ideia por trás dessa proposta seria permitir que beneficiários do programa tivessem acesso a empréstimos com desconto direto no valor recebido pelo Bolsa Família, facilitando o pagamento e oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação a outras formas de crédito disponíveis no mercado. Esse modelo de crédito consignado visa oferecer uma alternativa de financiamento mais acessível e segura para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Contudo, até o momento, o governo federal não liberou essa modalidade de empréstimo para os beneficiários do Bolsa Família, permanecendo a proposta em discussão sem implementação prática.

