Carregar o smartphone durante a noite é uma prática rotineira para muitos, embora persistam dúvidas sobre seus efeitos na longevidade da bateria. Especialistas e as principais marcas do setor tecnológico esclarecem mitos e fatos, oferecendo um panorama abrangente sobre o tema.

Deixar celular no carregador DE NOITE pode quebrar o aparelho Entenda | Imagem de Mahesh Patel por Pixabay

Afinal, quebra ou não o celular?

O dilema do carregamento noturno gera discussões variadas. Alguns usuários preferem a conveniência de carregar seus dispositivos à noite, enquanto outros temem possíveis danos à bateria. A realidade, conforme indicado por especialistas, é que o carregamento noturno, em si, não constitui uma ameaça significativa para a bateria do celular, mesmo considerando um leve aquecimento do carregador.

A perspectiva dos usuários é reveladora: uma pesquisa da OnePlus indica que 69% dos entrevistados carregam seus celulares diariamente, muitas vezes mais de uma vez. Apesar disso, um terço dos usuários expressa preocupações com potenciais danos à bateria.

Decorrentes da frequência de carregamento ou do hábito de carregar durante a noite. Curiosamente, 64% dos participantes admitem deixar o celular carregando ao longo da noite.

O que diz as fabricantes?

As posições das fabricantes divergem. A Xiaomi, por exemplo, recomenda cautela com o carregamento noturno, especialmente porque seus dispositivos possuem um sistema que regula a carga após atingir 90%, mitigando riscos de sobrecarga.

A Samsung, contudo, assegura que suas baterias são projetadas para evitar sobrecarga, aconselhando desconectar o aparelho uma vez carregado completamente. A Apple, detentora de uma vasta base de usuários, aconselha contra o carregamento durante o sono, alertando sobre riscos de incêndio e danos por exposição prolongada.

Entenda o que é verdade

Mitos e verdades coexistem nesse debate. A prática de carregar o celular à noite é comum, e embora a Apple ressalte riscos associados, admite que incidentes como incêndios são estatisticamente raros. O uso consciente do celular e acessórios durante o carregamento é fundamental para evitar problemas.

Dicas para um carregamento seguro incluem desconectar o aparelho após a carga completa, evitar o contato com cobertores ou almofadas que possam reter calor e assegurar uma ventilação adequada do ambiente.

Em suma, carregar o celular durante a noite não é prejudicial por si só. A controvérsia persiste, mas adotar medidas de segurança e praticar o bom senso são essenciais para a manutenção da bateria e o uso seguro do dispositivo.

Realmente a bateria do iPhone dura pouco?

A duração da bateria do iPhone é uma questão que frequentemente suscita debate entre os usuários de smartphones. A percepção de que a bateria do iPhone “dura pouco” pode variar significativamente, dependendo de vários fatores, incluindo o modelo do iPhone, o uso do dispositivo, as configurações de software e as condições da bateria.

Este texto visa desvendar essa questão, apresentando uma análise baseada em evidências fornecidas por especialistas, dados técnicos e feedback dos usuários.

Uso e gerenciamento de energia

A Apple projetou o iPhone para oferecer uma experiência de usuário otimizada, equilibrando desempenho e eficiência energética. Cada geração de iPhone traz melhorias no hardware e no software para maximizar a duração da bateria.

Entretanto, aplicativos que exigem mais processamento ou uso intensivo de recursos, como jogos de alta definição, aplicativos de edição de vídeo e serviços de localização, podem drenar a bateria mais rapidamente.

