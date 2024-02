Investir é uma estratégia eficaz para fazer seu capital crescer. Se você está considerando iniciar seus investimentos e possui R$100 disponíveis, o Nubank emerge como uma opção atraente.

Este investimento, oferecido pela instituição financeira, remunera com base na taxa CDI, atualmente em 13,65% ao ano. Assim, um investimento de R$100 no Nubank renderia anualmente R$13,65.

EXTRA de mais de R$ 2.689,03 no Nubank pelo app; aprenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Realmente vale a pena investir no Nubank?

Contudo, esses valores são projeções que não consideram a incidência do Imposto de Renda, regido pela tabela regressiva da renda fixa. As alíquotas variam conforme a duração do investimento, indo de 22,5% para períodos até 180 dias até 15% para investimentos superiores a 721 dias.

Decidir investir no Nubank envolve analisar seus objetivos financeiros e perfil de investidor. A plataforma do Nubank oferece liquidez e baixo risco, atraindo quem busca segurança nos seus investimentos. Contudo, é prudente comparar esta opção com outras disponíveis no mercado financeiro.

Outras alternativas de investimento

Além do Nubank, o mercado financeiro dispõe de várias outras vias de investimento:

Tesouro Direto: Um programa que permite investimentos em títulos públicos, com opções como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+ e Tesouro Prefixado. Fundos de Investimento: Geridos por especialistas, esses fundos diversificam os investimentos em renda fixa, multimercados ou ações. Ações: Comprar ações significa se tornar sócio de uma empresa, oferecendo potencial de altos retornos a longo prazo, embora com maior risco. Fundos Imobiliários: Permitem investir no setor imobiliário por meio da aquisição de cotas negociadas na bolsa, gerando renda de aluguéis e valorização das cotas. CDBs e LCIs: São investimentos de renda fixa com proteção do Fundo Garantidor de Créditos, onde você empresta dinheiro ao banco em troca de juros.

Cada alternativa de investimento tem suas particularidades, adequando-se a diferentes perfis e objetivos financeiros. É recomendável realizar uma análise cuidadosa e, se necessário, buscar aconselhamento de um profissional antes de tomar decisões de investimento.

Como aumentar o score de crédito no Nubank?

Para elevar seu score de crédito no Nubank, siga algumas estratégias eficazes. Primeiramente, mantenha o pagamento das faturas do cartão de crédito em dia. Atrasos podem impactar negativamente sua pontuação.

Além disso, utilize o cartão Nubank regularmente, mas com responsabilidade, evitando o uso máximo do limite disponível, pois isso pode indicar dependência do crédito.

Outro ponto importante é manter seus dados cadastrais atualizados no aplicativo do Nubank. Isso inclui informações de renda, que, quando aumentadas, podem influenciar positivamente seu score.

Também é benéfico concentrar suas despesas no Nubank, pois quanto mais a instituição conhecer seu perfil de consumo, maior a possibilidade de ajustar o score de acordo com seu comportamento financeiro real.

Além disso, use os produtos de crédito do Nubank, como o empréstimo pessoal, de forma consciente. Demonstrando que você é capaz de gerenciar diferentes linhas de crédito de maneira responsável, seu score tende a melhorar. Por fim, evite solicitações frequentes de aumento de limite, pois muitas consultas podem sinalizar instabilidade financeira.

