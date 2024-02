CPF final 1, 3, 6, 8, 0 e mais pode receber PIX EXTRA no Nubank

O Nubank se destaca como uma das instituições financeiras mais revolucionárias do momento. Lançado em 2013, tem a missão de simplificar a interação financeira das pessoas. Através de um modelo de negócios inovador, essa fintech brasileira rapidamente se tornou popular, oferecendo o cartão de crédito sem anuidade conhecido como “roxinho”.

Atualmente, a empresa orgulha-se de servir mais de 90 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, consolidando-se como a quarta maior instituição financeira do Brasil em número de clientes.

Nubank se torna uma oportunidade para brasileiros

A trajetória de expansão do Nubank para outros países da América Latina, incluindo México e Colômbia, tem sido um fator chave para seu crescimento exponencial. Esta estratégia internacional ampliou significativamente sua base de clientes e reforçou sua posição no mercado financeiro.

Abertura de Conta no Nubank

Abrir uma conta no Nubank é um procedimento direto e rápido, envolvendo etapas simples:

Início do Processo: Acesse o site oficial do Nubank ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS. Cadastro: Selecione “Quero ser Nubank” na página inicial e preencha o formulário com dados básicos como nome, CPF, número de celular e e-mail. Confirmação e Análise: Após submeter o formulário, aguarde a análise dos seus dados. A aprovação da conta é feita sem consulta ao crédito, permitindo a inclusão financeira de mais pessoas.

Como fazer dinheiro com o Nubank

O Nubank torna possível ganhar dinheiro através de investimentos em sua conta corrente, rendendo 100% do CDI. Com a taxa DI atual entre 12 a 13% ao ano, um investimento de R$10.000 pode gerar aproximadamente R$107 mensais, totalizando cerca de R$1.365 ao ano. É crucial lembrar que estes são valores brutos, antes da dedução de impostos.

Entendendo o Investimento no Nubank

O processo de investimento é acessível tanto pelo saldo em conta quanto pela função “Guardar Dinheiro”, ambos rendendo 100% do CDI. Vale notar que o rendimento é contabilizado a partir do 31º dia de aplicação, sobre o saldo do 30º dia. Este investimento oferece liquidez diária, permitindo o resgate a qualquer momento, e é garantido pelo FGC, assegurando a proteção do capital investido.

Antes de optar pelo Nubank como sua escolha de investimento, é recomendável avaliar outras opções de investimento disponíveis no mercado, considerando seu perfil e objetivos financeiros.

Como aumentar limite de crédito do Nubank?

Aumentar o limite de crédito no Nubank é um desejo comum entre os usuários desta fintech, conhecida por seu modelo inovador e prático de gestão financeira. Embora o Nubank utilize um algoritmo complexo para determinar os limites de crédito, existem estratégias que os usuários podem adotar para melhorar suas chances de ter o limite aumentado. Aqui estão algumas dicas para quem busca ampliar seu limite de crédito junto ao Nubank:

Mantenha seu cadastro atualizado

Certifique-se de que todas as suas informações pessoais e financeiras estão atualizadas no aplicativo do Nubank. Uma renda maior ou uma mudança de emprego pode influenciar positivamente a decisão do banco sobre o seu limite de crédito.

Use o cartão de crédito com frequência

Demonstrar o uso frequente do cartão de crédito pode sinalizar ao Nubank que você está interessado em manter um relacionamento ativo com a instituição. Isso não significa gastar além de suas possibilidades, mas sim utilizar o cartão de forma regular e consciente.

Pague as faturas em dia

A pontualidade no pagamento das faturas é crucial. Atrasos podem ser interpretados como sinal de dificuldade financeira, o que pode desencorajar o banco de aumentar seu limite. Manter um histórico de pagamentos em dia demonstra responsabilidade financeira.

Embora não haja uma fórmula mágica para garantir o aumento do limite de crédito no Nubank, seguir essas dicas pode melhorar significativamente suas chances. Lembre-se de que a decisão final sempre caberá ao Nubank, baseada em seus próprios critérios e análises de risco.

