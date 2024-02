Saque do Nubank aprovado passa de R$ 2 MIL para quem tem o CPF na lista

Para quem busca alternativas mais rentáveis que a poupança, a Caixinha do Nubank surge como uma opção atraente. Oferecendo rendimento de 100% do CDI e a segurança do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), esse investimento promete ser um diferencial para seu portfólio.

Tipos de rendimentos disponíveis

Ao optar pela Caixinha do Nubank, você se depara com três escolhas de RDB (Recibo de Depósito Bancário), cada uma atendendo a diferentes necessidades de liquidez:

RDB Imediato: Permite o resgate imediato dos valores investidos.

Permite o resgate imediato dos valores investidos. RDB Diário: Possui um prazo de liquidez de um dia útil.

Possui um prazo de liquidez de um dia útil. RDB Planejado: Oferece a flexibilidade de escolher a data de resgate do investimento.

Potencial de rendimento

O rendimento oferecido pela Caixinha do Nubank acompanha o CDI, próximo à taxa Selic. Para ilustrar, investimentos de R$100.000, R$150.000 e R$200.000 podem render mensalmente R$1.070,00, R$1.605,00 e R$2.140,00, respectivamente. Abaixo, uma tabela detalhada mostra o potencial de rendimento para diferentes valores investidos:

Passo a passo de como calcular o rendimento

O cálculo do rendimento é simples: multiplique o valor investido pela porcentagem de rendimento correspondente. Por exemplo, um investimento de R$1.000.000 rende mensalmente R$10.700, acumulando R$1.010.700 ao final de um ano. Portanto, o quanto mais tiver acumulado; maiores serão os índices de retorno financeiro.

Abrindo uma Conta no Nubank

Para aproveitar essas vantagens, abrir uma conta no Nubank é fácil:

Visite o site do Nubank ou baixe o aplicativo para Android ou iOS. Clique em “Quero ser Nubank” e preencha o formulário com seus dados. Aguarde a análise e aprovação da sua conta.

Mesmo com restrições de crédito, a abertura de conta no Nubank é acessível, oferecendo a todos a chance de investir de forma inteligente e segura.

Cuidados ao ‘investir’ no Nubank

Ao optar por investir na Caixinha do Nubank, uma das plataformas de investimento mais inovadoras e acessíveis do mercado, é fundamental estar ciente de todas as obrigações fiscais envolvidas, especialmente a necessidade de declarar esses investimentos no Imposto de Renda (IR). A transparência e a conformidade com as regulamentações fiscais são essenciais para evitar complicações futuras com a Receita Federal.

Os rendimentos obtidos através da Caixinha do Nubank, assim como em qualquer outra forma de investimento que gere lucro, devem ser meticulosamente registrados e reportados na sua declaração anual de IR.

Isso inclui detalhar os valores investidos, os rendimentos recebidos e quaisquer outras informações pertinentes que a Receita Federal possa exigir. Ignorar ou negligenciar essa obrigação pode levar a penalidades, multas e até mesmo a uma auditoria fiscal.

É importante lembrar que o processo de declaração não é apenas uma formalidade burocrática; ele serve como um registro essencial de suas finanças pessoais e investimentos, garantindo que você esteja em plena conformidade com as leis fiscais brasileiras.

Portanto, antes de iniciar seus investimentos no Nubank ou em qualquer outra plataforma, informe-se sobre as normas fiscais vigentes, prepare-se para a declaração de IR e considere consultar um profissional de contabilidade para orientação. Esses passos garantirão que você desfrute dos benefícios de seus investimentos sem preocupações adicionais.

