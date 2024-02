ATENÇÃO! Valor e datas de pagamentos do mês 3 do Bolsa Família já podem ser vistas

O Bolsa Família, um dos principais programas de transferência de renda do governo federal, segue firme em seu propósito de apoiar famílias em vulnerabilidade social no Brasil.

Em março de 2024, os beneficiários já podem consultar o calendário de pagamentos, assim como os valores atualizados do benefício. Se você faz parte desse grupo ou conhece alguém que se beneficie, este é o momento de se informar sobre as datas de pagamento e como garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

Quem Tem Direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é direcionado para famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 218. Para se qualificar, é essencial estar inscrito no Cadastro Único e manter os dados sempre atualizados. A desatualização pode levar à exclusão do programa, então, fique atento!

Para o ano de 2024, o Bolsa Família mantém o valor base de R$ 600 mensais, com a possibilidade de receber adicionais conforme a composição familiar. Entre eles, destacam-se o Benefício Primeira Infância, Benefício de Renda de Cidadania, e outros, garantindo que nenhuma família receba menos do que o estabelecido pelo programa.

O programa Bolsa Família oferece uma série de benefícios adicionais que vão além do auxílio financeiro mensal básico, visando atender às diversas necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Entre esses benefícios adicionais, destacam-se o Benefício Primeira Infância, concedendo R$ 150 adicionais para cada criança de zero a sete anos, o Benefício de Renda de Cidadania, com R$ 142 adicionais por membro da unidade familiar, e o Benefício Variável Familiar, oferecendo R$ 50 adicionais tanto para gestantes quanto para jovens de 7 a 18 anos.

Além disso, o Benefício Variável Familiar Nutriz destina R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade, e o Benefício Extraordinário de Transição garante que nenhum beneficiário receba um valor inferior ao programa anterior, o Auxílio Brasil, disponível até maio de 2025.

Calendário de Pagamentos de Março

Os pagamentos do Bolsa Família são organizados conforme o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), com as seguintes datas para março de 2024:

NIS final 1: 15 de março

15 de março NIS final 2: 18 de março

18 de março NIS final 3: 19 de março

19 de março NIS final 4: 20 de março

20 de março NIS final 5: 21 de março

21 de março NIS final 6: 22 de março

22 de março NIS final 7: 25 de março

25 de março NIS final 8: 26 de março

26 de março NIS final 9: 27 de março

27 de março NIS final 0: 28 de março

Essas datas são cruciais para que os beneficiários saibam quando esperar o depósito do auxílio.

Existem várias maneiras de consultar o valor do Bolsa Família, desde ligar para a Central de Atendimento do MDS, acessar o site oficial do Ministério, utilizar o aplicativo Bolsa Família ou o aplicativo do CadÚnico. Essas ferramentas foram desenvolvidas para facilitar o acesso às informações e garantir que os beneficiários possam gerenciar melhor o auxílio recebido.

