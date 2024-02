Investimento LIBERADO para brasileiro com conta no BB HOJE (17)

O Banco do Brasil inova mais uma vez e traz uma excelente notícia para seus correntistas: agora, é possível realizar investimentos no Tesouro Direto diretamente pelo WhatsApp. Essa iniciativa coloca o Banco do Brasil na vanguarda, sendo a primeira instituição financeira a oferecer tal comodidade através de um aplicativo de mensagens tão popular.

A partir de hoje, os investidores têm à disposição um meio prático e rápido para aplicar em títulos públicos, democratizando ainda mais o acesso a investimentos seguros e rentáveis.

Banco do Brasil inova com aplicação no Tesouro Direto pelo WhatsApp: saiba como fazer seu dinheiro render mais de forma simples e rápida. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Investimento para conta no BB: Como Funciona?

Para acessar essa facilidade, basta iniciar uma conversa com o assistente virtual do BB pelo número (61) 4004-0001 e digitar o comando “aplicar Tesouro Direto”.

Após fornecer as informações de agência e conta, o cliente pode escolher entre todos os títulos disponíveis no Tesouro Direto, como Educa+, Renda+, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro Inflação.

O processo é simples: seleciona-se o título, define-se o vencimento, indica-se o valor do investimento e confirma-se a aplicação.

Este serviço não apenas simplifica o processo de investimento como também orienta os clientes que ainda não estão cadastrados como investidores ou que precisam de habilitação para operar no Tesouro Direto. Em caso de dúvidas sobre títulos, tributação, Imposto de Renda ou juros, o assistente virtual está preparado para resolver todas elas através do mesmo canal.

Veja mais sobre: Pix maior que R$ 1.399 hoje (31) no Banco do Brasil; quem recebe?

Visão do Banco

Francisco Lassalvia, vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, ressalta o Tesouro Direto como um instrumento vital para a democratização dos investimentos no Brasil, promovendo a inclusão financeira.

Além disso, ele menciona a criação de programas personalizados, como o Educa+ Mulher, reforçando o compromisso do banco com a inovação e o apoio ao desenvolvimento financeiro dos brasileiros.

Com esta iniciativa, o Banco do Brasil não só facilita o acesso aos investimentos em títulos públicos mas também planeja expandir a oferta para incluir outros produtos, como LCA, LCI, CDB e fundos de investimento, todos pelo WhatsApp.

Esta é uma verdadeira revolução na forma como os brasileiros investem, tornando o processo mais acessível, prático e integrado às tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia.

Saiba como começar a investir

Começar a investir é um passo importante para quem busca construir um futuro financeiro sólido e realizar sonhos a longo prazo. Com a nova funcionalidade do Banco do Brasil, que permite aplicar no Tesouro Direto pelo WhatsApp, dar esse passo ficou ainda mais acessível.

Para os iniciantes, o primeiro passo é informar-se sobre os diferentes tipos de títulos disponíveis, como o Educa+, Renda+, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro Inflação, compreendendo as particularidades de cada um, como riscos, prazos e rentabilidades esperadas. Em seguida, basta acionar o assistente virtual do BB e seguir as orientações para escolher o investimento que mais se adequa ao seu perfil e objetivos financeiros.

Essa inovação não apenas simplifica o processo de investimento mas também democratiza o acesso ao mercado financeiro, tornando a jornada do investidor iniciante mais educativa e menos intimidadora.

Leia também sobre: Banco do Brasil pagará R$ 2,4 bilhões para quem tem o CPF na lista