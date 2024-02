O Bolsa Família, iniciativa do governo federal, tem sido um pilar no combate à pobreza, focando em famílias em vulnerabilidade socioeconômica. Este programa visa assegurar uma renda básica, promovendo acesso a serviços essenciais de educação e saúde, por meio de uma série de benefícios específicos.

Com o lançamento do calendário de pagamentos para fevereiro, os beneficiários podem se organizar financeiramente, garantindo a utilização eficaz dos recursos disponíveis.

Você pode gostar: Quem recebe Bolsa Família maior que R$ 600 tem cartão de crédito liberado

Bolsa Família tem 2 GRANDES PRESENTES inesperados e adianta valores | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Calendário de pagamentos é divulgado

O cronograma de pagamentos é fruto da colaboração entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Caixa Econômica Federal. A distribuição das datas leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários, assegurando um processo ordenado e eficiente.

Para fevereiro de 2024, as datas estabelecidas são as seguintes, com base no dígito final do NIS:

1: 16 de fevereiro

2: 19 de fevereiro

3: 20 de fevereiro

4: 21 de fevereiro

5: 22 de fevereiro

6: 23 de fevereiro

7: 26 de fevereiro

8: 27 de fevereiro

9: 28 de fevereiro

0: 29 de fevereiro

Valor é elevado para R$ 800

Anunciado em janeiro de 2024 pelo MDS, o Bolsa Família promete um incremento significativo, ofertando um total de R$800. Este aumento engloba tanto a parcela regular quanto benefícios adicionais.

Dentre estes, encontram-se o Benefício Primeira Infância (BPI), destinado a famílias com crianças de até 6 anos, oferecendo R$150, e o Benefício Variável Familiar (BVF), que adiciona R$50 por criança ou adolescente até 18 anos, gestantes e nutrizes, sem limitação no número de benefícios por família.

Veja mais sobre: ALERTA GERAL para HOJE (15/02): lista de CPFs aniquilados para benefícios em 2024: mais de 6,9 milhões serão excluídos

Auxílio Gás tem novo valor anunciado

Em fevereiro, o programa inclui o Auxílio Gás, no valor de R$102, destinado à compra de um botijão de gás de 13kg. Todos os participantes do Bolsa Família são elegíveis para o Vale Gás, sendo necessário apenas o comparecimento ao CRAS local para solicitação.

Para ser beneficiário do Bolsa Família, é preciso atender a certos critérios, tais como:

Frequência Escolar : Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem estar matriculados e frequentar a escola regularmente.

: Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos devem estar matriculados e frequentar a escola regularmente. Acompanhamento Pré-natal : Gestantes devem cumprir o calendário de consultas pré-natais.

: Gestantes devem cumprir o calendário de consultas pré-natais. Monitoramento Nutricional : Crianças até 7 anos devem ter seu crescimento e nutrição monitorados.

: Crianças até 7 anos devem ter seu crescimento e nutrição monitorados. Vacinação: Adesão ao calendário nacional de vacinação para garantir a imunização das crianças.

Essas diretrizes são fundamentais para o sucesso do programa, visando não apenas o suporte financeiro, mas também o desenvolvimento social e a saúde das famílias beneficiadas. O cumprimento desses requisitos é crucial para a manutenção do auxílio, refletindo o compromisso do Bolsa Família com a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis do Brasil.

Veja mais sobre: 2 notícias matadoras do INSS HOJE: uma sobre preço e outra sobre AUMENTO de limite; confira