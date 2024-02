Você nem imagina TUDO o que pode receber do INSS em 2024; veja a lista

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel crucial na vida financeira de milhões de brasileiros, fornecendo uma série de benefícios previdenciários essenciais.

Com o ano de 2024 se aproximando, é importante estar a par das novidades relacionadas aos pagamentos de benefícios, que seguem um calendário pré-definido para garantir que aposentados, pensionistas, e outros beneficiários recebam seus devidos valores em tempo hábil.

Calendário de Pagamento INSS em 2024

Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os pagamentos são organizados entre os cinco últimos dias úteis do mês atual e os cinco primeiros dias úteis do mês subsequente.

A organização é feita de acordo com o número final do benefício, excluindo-se o dígito verificador. Veja a seguir as datas especificadas para o recebimento:

Até 1 salário mínimo: Final 1: 23 de fevereiro Final 2: 26 de fevereiro Final 3: 27 de fevereiro Final 4: 28 de fevereiro Final 5: 29 de fevereiro Final 6: 1 de março Final 7: 4 de março Final 8: 5 de março Final 9: 6 de março Final 0: 7 de março

Acima de 1 salário mínimo: Finais 1 e 6: 1 de março Finais 2 e 7: 4 de março Finais 3 e 8: 5 de março Finais 4 e 9: 6 de março Finais 5 e 0: 7 de março



Para facilitar o acesso às informações sobre os benefícios, o INSS disponibiliza uma plataforma digital onde os segurados podem verificar o extrato de pagamento, os valores a receber, além de datas de pagamento. Esse serviço está disponível tanto no aplicativo quanto no site Meu INSS, acessíveis mediante login com a conta Gov.br.

Estar ciente das datas de pagamento e dos valores que você pode receber do INSS em 2024 é fundamental para um planejamento financeiro eficaz. Com essa informação em mãos, beneficiários podem organizar suas despesas, investimentos e, se necessário, buscar orientação para a melhor utilização desses recursos.

Conheça os Benefícios Oferecidos pelo INSS

Dentre os principais benefícios pagos pelo INSS, destacam-se as aposentadorias, que são concedidas em diferentes modalidades, como por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e aposentadoria especial, cada uma atendendo a critérios específicos que refletem as necessidades e os direitos dos trabalhadores.

Dentre os principais benefícios pagos pelo INSS, destacam-se as aposentadorias, que são concedidas em diferentes modalidades, como por idade, por tempo de contribuição, por invalidez e aposentadoria especial, cada uma atendendo a critérios específicos que refletem as necessidades e os direitos dos trabalhadores.

Além disso, o INSS oferece auxílios-doença e auxílio-acidente, destinados a segurados que se encontram temporariamente incapacitados para o trabalho devido a problemas de saúde ou acidentes.

Outros benefícios importantes administrados pelo INSS incluem o auxílio-reclusão, pago aos dependentes de segurados que estejam cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, e a pensão por morte, destinada a familiares de segurados falecidos.

Também há o salário-maternidade, um suporte oferecido às mulheres seguradas que se afastam de suas atividades laborais em decorrência de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção.

Adicionalmente, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa de assistência social que provê um salário mínimo mensal a idosos acima de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Esses benefícios refletem o compromisso do INSS em assegurar dignidade e suporte financeiro aos cidadãos brasileiros em suas diversas necessidades ao longo da vida.

