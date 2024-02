Saque maior que R$ 275,56 no Nubank HOJE (15/02); veja se seu CPF está na lista dos premiados

O Comitê de Política Monetária (Copom) recentemente anunciou uma redução na taxa Selic, que passou de 11,75% para 11,25% ao ano. Essa decisão marca a quinta diminuição consecutiva da taxa básica de juros, afetando diretamente a economia brasileira, incluindo as finanças pessoais dos clientes do Nubank.

Com esta alteração, surge a oportunidade de revisitar as estratégias de investimento e o impacto nos rendimentos das contas digitais.

Saque maior que R$ 275,56 no Nubank HOJE (1502); veja se seu CPF está na lista dos premiados

Entenda a taxa Selic e seus efeitos

A Selic, sendo a taxa de juros base da economia, influencia diretamente na inflação e na atividade econômica. Sua oscilação afeta as taxas de juros de empréstimos, a rentabilidade da poupança e os rendimentos das contas de investimento. A decisão do Copom, que revisa a Selic a cada 45 dias, reflete a análise de indicadores financeiros cruciais para a estabilidade econômica.

Com a redução da Selic, o rendimento da conta do Nubank, atrelado ao CDI, também sofre alterações. Apesar da diminuição de 0,50 ponto percentual, a conta mantém sua competitividade, oferecendo 100% do rendimento do CDI.

Por que escolher o Nubank?

Esse fator a posiciona como uma alternativa mais atrativa em comparação à poupança tradicional, mesmo em um cenário de taxas de juros menores.

Rendimento atrativo:

O Nubank destaca-se por garantir que os depósitos rendam 100% do CDI, especialmente após mais de 30 dias na conta, superando os rendimentos da poupança. Para ilustrar, um investimento de R$ 1.500 na conta do Nubank, com a Selic a 11,25%, acumularia, em dois anos, um rendimento total de aproximadamente R$ 1.791,35. Esse ganho representa uma vantagem de quase R$ 98 em relação à poupança.

Rendimento diário:

Diferente da poupança, que calcula rendimentos mensalmente, a conta do Nubank oferece a vantagem do cálculo diário de rendimentos, proporcionando uma acumulação mais rápida de ganhos.

Como maximizar os benefícios da conta Nubank?

Para aproveitar ao máximo os rendimentos da conta do Nubank, recomenda-se realizar depósitos regulares e manter os valores aplicados por períodos superiores a 30 dias. A plataforma digital também oferece a opção de investir em RDBs da fintech, ampliando as oportunidades de rendimentos interessantes.

Além dos rendimentos atrativos, a conta digital Nubank traz uma série de vantagens:

Cartão de Crédito sem Anuidade: Utilize em compras nacionais e internacionais, sem preocupar-se com taxas de manutenção.

Utilize em compras nacionais e internacionais, sem preocupar-se com taxas de manutenção. Opções de Investimento: Acesso a produtos financeiros com rentabilidade superior à poupança, todos gerenciáveis pela conta digital.

Acesso a produtos financeiros com rentabilidade superior à poupança, todos gerenciáveis pela conta digital. Linha de Crédito Pessoal: Soluções de crédito com taxas competitivas e processo simplificado, disponíveis diretamente pelo aplicativo.

Soluções de crédito com taxas competitivas e processo simplificado, disponíveis diretamente pelo aplicativo. Serviços Bancários Completos: Realize transferências, pagamentos de contas, consultas de saldo e mais, tudo de forma prática e segura pelo app.

A redução da taxa Selic pelo Copom traz novas perspectivas para os investidores do Nubank, mantendo a conta digital como uma opção rentável e flexível. Com benefícios que vão além do simples armazenamento de dinheiro, a conta Nubank se estabelece como uma solução financeira integral, oferecendo rendimentos atrativos, facilidades de crédito e uma gama de serviços bancários digitais.

