Aviso GERAL: rodada de Pix para mais de 20 milhões de contas começa nesta semana; valor pode passar dos R$ 621,01

Neste mês de fevereiro, um anúncio importante do Governo Federal traz boas notícias para milhões de brasileiros: mais de 21 milhões de famílias começarão a receber o pagamento do Bolsa Família, com valores iniciando em R$ 600.

Este pagamento será efetuado através da conta poupança social digital da CAIXA Econômica Federal, permitindo que os beneficiários movimentem o dinheiro pelo aplicativo CAIXA Tem, disponível tanto para dispositivos Android quanto iOS.

Este movimento financeiro é parte de uma iniciativa contínua para apoiar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica em todo o país.

Os pagamentos são programados para acontecer nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo a sequência do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do titular do benefício. Essa organização facilita o processo de pagamento e ajuda a evitar aglomerações nos pontos de atendimento bancário.

Elegibilidade e Consulta ao Bolsa Família

Para ser elegível ao Bolsa Família em 2024, é necessário que as famílias cumpram com os requisitos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), incluindo a atualização no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e possuir uma renda familiar mensal per capita de até R$ 218.

Além disso, é importante estar atento às condicionalidades do programa, que incluem aspectos relacionados à saúde, educação e nutrição.

Para aqueles que desejam consultar a disponibilidade e as datas dos pagamentos, o processo foi simplificado e pode ser realizado através de vários canais, incluindo os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, o Portal Cidadão da Caixa, ligando para a Central da Caixa no número 111, ou através do WhatsApp da Caixa pelo número 0800 104 0104.

Essas ferramentas digitais proporcionam um acesso fácil e rápido às informações necessárias, permitindo que os beneficiários se organizem melhor financeiramente.

Calendário de Pagamento de Fevereiro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de fevereiro já está definido, com a distribuição dos valores iniciando no dia 16 e seguindo até o final do mês, conforme o último dígito do NIS:

1: 16 de fevereiro

2: 19 de fevereiro

3: 20 de fevereiro

4: 21 de fevereiro

5: 22 de fevereiro

6: 23 de fevereiro

7: 26 de fevereiro

8: 27 de fevereiro

9: 28 de fevereiro

Importante ressaltar que os pagamentos agendados para segundas-feiras serão antecipados para o sábado precedente, garantindo que os beneficiários tenham acesso aos recursos no fim de semana.

A nova rodada de pagamentos do Bolsa Família marca um momento crucial de suporte financeiro para milhões de famílias brasileiras. Com o auxílio do programa, espera-se aliviar as dificuldades econômicas enfrentadas e contribuir para o bem-estar e a estabilidade das famílias beneficiadas. Mantenha seus dados atualizados e consulte regularmente os canais oficiais para garantir que você receba seu benefício sem contratempos.

