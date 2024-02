PRESENTÃO no CPF e RG: carro novo ZERO-KM para idosos convocados na lista

As legislações desempenham um papel crucial na estruturação da sociedade e na proteção dos direitos civis. No contexto brasileiro, alterações legislativas frequentes impactam diretamente milhões de cidadãos. Uma proposta legislativa recente tem despertado entusiasmo nacional, especialmente entre os idosos.

Trata-se da legislação que facilita a aquisição de veículos novos para esse segmento da população.

Lei favorece a compra de carros novos por idosos

A perspectiva de uma lei que oferece vantagens para a compra de carros zero quilômetro tem sido recebida com entusiasmo, sobretudo entre o público idoso. Esta medida promete oportunidades únicas para a aquisição de veículos novos.

Os benefícios são voltados especificamente para pessoas com 60 anos ou mais que apresentam condições de saúde específicas, enquadrando-se na categoria de Pessoas com Deficiência (PCD).

Os automóveis destinados a esse grupo são adaptáveis conforme a necessidade e beneficiam-se de descontos significativos decorrentes da isenção de certos impostos. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um exemplo. Atualmente, o desconto máximo incide sobre veículos de até R$ 200 mil, podendo este valor ascender a R$ 300 mil com a aprovação do Projeto de Lei 2254/23.

Ademais, a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é outro benefício para as Pessoas com Deficiência, incidindo sobre veículos de até R$ 70 mil, com possibilidade de descontos parciais para carros de até R$ 100 mil.

Em determinados estados, esses indivíduos também são isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Segundo o Censo de 2022, aproximadamente 19 milhões de brasileiros com 2 anos ou mais possuem alguma deficiência. Isso representa 8,9% da população nessa faixa etária. Entre esses, 47,2% têm 60 anos ou mais, totalizando cerca de 8,8 milhões de idosos com deficiência.

Veículos mais acessíveis para PCDs

Graças aos descontos proporcionados pela legislação, os PCDs podem adquirir veículos novos adequados às suas necessidades. Várias montadoras disponibilizam modelos adaptados e acessíveis, priorizando conforto e segurança.

Iniciativa legislativa visando idosos

Embora os descontos para idosos na compra de veículos não sejam automáticos pela idade, o Projeto de Lei 2937/2020 propõe isenção do IPI para idosos na aquisição de automóveis novos. Alexandre Frota (PSDB/SP), autor do projeto, busca incentivar a indústria automobilística e fomentar a economia.

Pagamento do BPC em fevereiro

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma assistência financeira do Governo Federal para deficientes e idosos com 65 anos ou mais em situação de baixa renda. O calendário de pagamento do BPC de fevereiro já está disponível, com a nova rodada iniciando após o Carnaval.

Este texto reflete a importância de manter-se informado sobre as mudanças legislativas e suas implicações sociais. A legislação em discussão oferece uma visão de como políticas públicas podem favorecer segmentos específicos da população, garantindo mais acessibilidade e qualidade de vida.

