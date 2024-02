CONVOCAÇÃO de CPF final 0 a 9 para receber mais de R$ 1.374,01 no BB nesta semana

Você sabia que cerca de 24 milhões de brasileiros que trabalharam de carteira assinada em 2022 têm direito a um abono salarial que pode ultrapassar os R$ 1.374,01? Isso mesmo!

A partir desta segunda-feira (5), está aberta a consulta para verificar o valor disponível através do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para o ano de 2024.

Lista do BB para receber mais de R$ 1.374,01

Não perca tempo e verifique agora mesmo o valor que você pode receber! A consulta pode ser feita de forma simples e rápida pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, disponível na Google Play e na App Store, além do Portal Gov.br.

Para aqueles que buscam informações adicionais, como o calendário de pagamentos e esclarecimentos de dúvidas, o aplicativo Caixa Trabalhador é o canal ideal.

O pagamento do abono salarial de 2022 seguirá um cronograma específico, que vai do dia 15 de fevereiro até 15 de agosto, baseando-se no mês de nascimento do trabalhador para quem é elegível ao PIS, e no número final de inscrição para os beneficiários do Pasep. Este ano, um montante impressionante de R$ 22,6 bilhões está disponível para saque.

Quem Tem Direito a Esse Benefício?

É essencial saber se você está entre os 24,67 milhões de trabalhadores que podem realizar o saque. O abono salarial é destinado a quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos e que trabalhou formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Além disso, os dados devem ter sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é uma iniciativa brasileira que visa beneficiar os servidores públicos, militares, e empregados de empresas públicas e estatais. Gerido pelo Banco do Brasil, o PASEP funciona de maneira similar ao Programa de Integração Social (PIS), destinado aos trabalhadores do setor privado.

Este programa é uma forma de distribuir os rendimentos gerados pelo fundo do PASEP aos seus beneficiários, funcionando como um complemento de renda e reconhecimento ao serviço prestado pelos servidores públicos ao país.

O pagamento do abono salarial associado ao PASEP é um direito do servidor que atende a certos critérios de elegibilidade, como tempo de serviço e remuneração, e visa promover uma distribuição mais equitativa da riqueza produzida nacionalmente.

O PASEP é pago anualmente, e o valor do abono é proporcional ao tempo de serviço no ano-base considerado para a apuração.

O valor do abono é proporcional ao tempo trabalhado com carteira assinada em 2022. Isso significa que cada mês trabalhado lhe dá direito a um benefício de R$ 117,67, e quem completou 12 meses de trabalho recebe o valor integral do salário mínimo, que é de R$ 1.412.

