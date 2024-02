Alerta: Nubank lança comunicado amedrontador e tem 4 avisos importantes

O Nubank, uma das forças dominantes no cenário financeiro digital do Brasil, é conhecido não apenas por seu crescimento acelerado mas também pelo compromisso com a segurança de seus milhões de usuários.

Recentemente, a fintech se viu na necessidade de emitir um comunicado urgente e de caráter alarmante, destinado a todos os seus clientes. Este anúncio surge em resposta a uma onda crescente de golpes meticulosamente orquestrados por criminosos que visam comprometer a integridade financeira e pessoal dos correntistas.

Fique seguro: conheça os alertas do Nubank sobre golpes comuns e proteja sua conta. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Os 4 Alertas Cruciais do Nubank

Diante do cenário preocupante, o Nubank destacou quatro alertas essenciais, visando educar seus clientes sobre as táticas mais comuns empregadas por golpistas e como evitá-las eficientemente:

Golpe da Falsa Central: O banco esclarece que jamais solicitará compartilhamento de senhas, tokens ou códigos de segurança por meio de ligações ou mensagens, desmantelando uma prática frequentemente adotada pelos fraudadores. Golpe do Perfil Falso: Qualquer promessa de aumento de limite ou oferta de empréstimo feita através de mensagens em redes sociais, especialmente por perfis que se passam por funcionários do Nubank, é categoricamente um golpe. Phishing: O alerta enfatiza a importância de não clicar em links suspeitos recebidos por SMS, e-mails ou mensagens no WhatsApp, uma vez que estes podem direcionar para páginas fraudulentas projetadas para roubar informações pessoais. Malware: A instalação de aplicativos não oficiais é fortemente desaconselhada. Manter o smartphone atualizado com o app oficial do Nubank é uma medida preventiva chave contra softwares maliciosos.

Veja mais sobre: 6 vantagens e 1 segredo que clientes do Nubank podem aproveitar

Ações Proativas do Nubank Contra Golpes

Além dos alertas, o Nubank introduziu funcionalidades no seu aplicativo destinadas a combater esses golpes, como o aviso sobre chamadas de números potencialmente fraudulentos. Estas medidas visam não apenas proteger os usuários mas também educá-los sobre a importância da vigilância constante.

O banco incentiva que qualquer atividade suspeita seja imediatamente reportada à sua central de atendimento. Em casos de golpe, a orientação é entrar em contato com o Nubank o mais rápido possível e, adicionalmente, registrar um boletim de ocorrência para auxiliar na ação contra os criminosos.

A era digital, embora repleta de conveniências, também traz consigo desafios significativos de segurança. O comunicado do Nubank serve como um lembrete crítico da necessidade de manter-se alerta e informado sobre as diversas formas de fraudes financeiras.

Ao seguir as orientações do banco e adotar práticas de segurança robustas, os clientes podem navegar no mundo digital com maior confiança e proteção.

As vantagens do Nubank

Além das soluções inovadoras de crédito e das medidas rigorosas de segurança, o Nubank oferece uma gama ampla de vantagens que redefinem a experiência bancária. Entre elas, destaca-se a ausência de tarifas de manutenção, permitindo que os usuários economizem significativamente em comparação com bancos tradicionais.

O programa Rewards, que transforma gastos em pontos que nunca expiram e podem ser usados para abater despesas diretas na fatura, é outra característica atraente, promovendo uma forma mais inteligente de utilizar o cartão de crédito.

A facilidade de investimentos através da NuConta, que oferece rendimentos acima da média do mercado para a poupança, sem taxa de administração, e a possibilidade de realizar pagamentos, transferências e recargas de celular diretamente pelo app, complementam o portfólio de benefícios.

Essas vantagens, aliadas a um atendimento ao cliente premiado e disponível 24/7, fazem do Nubank uma escolha valiosa para quem busca simplicidade, eficiência e inovação no gerenciamento de suas finanças.

Leia mais sobre: Este é o celular que pode virar maquininha de cartão com o Nubank