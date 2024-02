Quando começa a Quaresma e o que ela representa?

A Quaresma, período sagrado no cristianismo, inicia-se logo após a alegria e efervescência do Carnaval, trazendo um tempo de introspecção e preparação espiritual.

Ela abre espaço para a reflexão, o jejum e a caridade, elementos que preparam os fiéis para a celebração da Páscoa, um dos momentos mais significativos do calendário cristão.

Mas você sabe quando exatamente começa a Quaresma e o que ela representa na essência da fé cristã? Vamos desvendar juntos o significado profundo dessa tradição. Portanto, siga a leitura.

Explore o significado e a origem da Quaresma, um tempo de reflexão e renovação espiritual que prepara os fiéis para a Páscoa. (Foto: Divulgação).

Quanto tempo dura a Quaresma?

Tradicionamente conhecida por seus 40 dias de duração, a Quaresma, nos tempos modernos, abrange 44 dias, começando na Quarta-feira de Cinzas e concluindo na Quinta-feira Santa.

Essa extensão permite aos fiéis um período de preparação mais profundo, imerso em práticas de penitência e reflexão.

O número 40 carrega um simbolismo bíblico forte, remetendo a períodos de provação e purificação, como o jejum de Jesus no deserto e a travessia dos hebreus.

Práticas e significados

A Quaresma é um convite à introspecção e ao fortalecimento espiritual. Durante esse tempo, os cristãos são encorajados a jejuar, orar e realizar atos de caridade.

Essas práticas não apenas aproximam o indivíduo de Deus, mas também promovem a empatia e o apoio ao próximo.

A abstinência de carne vermelha, por exemplo, é uma das tradições mais observadas, especialmente na Sexta-feira Santa.

Além disso, intensificar a leitura da Bíblia e dedicar-se à oração são formas de buscar uma conexão mais profunda com o divino.

Datas importantes e a determinação do período

A determinação da data da Páscoa, e consequentemente o início da Quaresma, segue um critério baseado no equinócio da primavera e nas fases da Lua, estabelecido ainda no primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C.

A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no ou após o equinócio de março, fazendo com que a data varie entre 22 de março e 25 de abril.

O convite da Quaresma

Em conclusão, a Quaresma se apresenta como um convite à renovação da fé e ao aprofundamento da devoção.

É um tempo para repensar atitudes, fortalecer a espiritualidade e reafirmar o compromisso com os ensinamentos cristãos.

Além de ser uma preparação para a celebração da ressurreição de Cristo, é uma oportunidade para cada fiel renovar seu interior, buscando uma vida mais alinhada aos valores do evangelho.

Este período de reflexão e penitência é fundamental para entender a magnitude do sacrifício de Jesus e o verdadeiro significado da Páscoa.

Com essa compreensão, a Quaresma se torna não apenas um período de restrição, mas uma jornada de crescimento pessoal e espiritual.

Que tal aproveitar esse tempo para uma introspecção significativa, redescobrindo o propósito da sua fé e a importância da compaixão e da caridade no dia a dia?

A Quaresma nos desafia a ser melhores, a viver de forma mais consciente e a estender a mão a quem precisa, refletindo verdadeiramente o amor e a misericórdia que são o coração da mensagem cristã.

