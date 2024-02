A Caixa Econômica Federal está ampliando o acesso ao crédito para indivíduos negativados, apresentando soluções que visam facilitar a vida financeira de quem encontra barreiras em outras instituições. Esta iniciativa é parte de um esforço maior para promover a inclusão financeira de milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades em obter crédito devido à sua situação cadastral.

Cartões Caixa para quem está com o nome sujo na praça | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso para ter crédito mesmo negativado

Consciente dos desafios enfrentados por este público, a Caixa introduz duas opções de cartões de crédito projetados para atender às necessidades de quem tem o nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Cartão de Crédito Caixa SIM

Este produto se destaca por sua política de não consulta aos órgãos de proteção ao crédito, tornando-se uma opção viável para aqueles que precisam de crédito mas estão negativados. O cartão de crédito Caixa SIM oferece várias vantagens, incluindo:

Isenção de anuidade;

Taxas de juros no rotativo que variam de 4,9% a 8,99% ao mês;

Gestão facilitada dos gastos através do aplicativo Cartões Caixa;

Notificações por SMS sobre transações sem custo adicional;

Envio da fatura por e-mail;

Taxas de juros competitivas;

Possibilidade de parcelamento da fatura em até 36 vezes.

Cartão Caixa Simples

Direcionado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, o Caixa Simples é um cartão de crédito consignado que se adequa perfeitamente às necessidades de clientes com restrições de crédito. As características desse cartão incluem:

Não cobra anuidade;

Aplica taxas de juros rotativos de 2,7% a 3% ao mês;

Permite o desconto de parte do pagamento diretamente do benefício ou salário;

Acesso aos benefícios da plataforma Elo FLEX.

Como solicitar o cartão?

Para adquirir o cartão de crédito Caixa SIM ou o Cartão Caixa Simples, é necessário ter mais de 18 anos e ser cliente da Caixa. Informações detalhadas sobre o cartão Caixa SIM estão disponíveis no site oficial da Caixa, bem como por meio do aplicativo da instituição para Android e iOS.

Já para solicitar o Cartão Caixa Simples, os interessados devem dirigir-se pessoalmente a uma agência da Caixa ou entrar em contato através do WhatsApp. Importante ressaltar que, no momento, as contratações de cartões para beneficiários do INSS encontram-se temporariamente suspensas.

Essas medidas adotadas pela Caixa Econômica Federal refletem o compromisso da instituição em facilitar o acesso ao crédito e fortalecer a inclusão financeira, mesmo para aqueles que estão enfrentando dificuldades devido à negativação de seu nome.

