A possibilidade de expansão do acesso ao crédito consignado para incluir beneficiários do auxílio-acidente está em discussão no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 5528/23 busca oferecer a esses indivíduos a opção de contratação dessa modalidade de crédito, modificando a legislação vigente (Lei 10.820/03) que regulamenta o crédito consignado.

Esta iniciativa encontra-se atualmente sob análise da Câmara dos Deputados, prometendo trazer importantes alterações para os elegíveis ao auxílio-acidente.

Crédito consignado para quem recebe auxílio-acidente Governo pode liberar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda como funciona a proposta

Historicamente, apenas aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm permissão para adquirir crédito consignado. Contudo, a inclusão de beneficiários do BPC, consolidada pela Lei 14.601/23, enfrentou desafios judiciais antes de receber o aval do Supremo Tribunal Federal (STF).

Agora, a proposta de extensão dessa possibilidade aos beneficiários do auxílio-acidente visa corrigir o que é visto como uma disparidade na legislação atual.

De acordo com o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), autor do projeto, a distinção entre o auxílio-acidente e outros benefícios, como aposentadoria e pensão, não se justifica quando consideramos a natureza alimentar dessas rendas.

O auxílio-acidente é caracterizado como um benefício indenizatório permanente, destinado a compensar o trabalhador segurado pelo INSS que sofreu um acidente resultando em sequelas permanentes que diminuem sua capacidade laboral.

Veja mais sobre: Bônus e valores adicionas em POUCOS DIAS: qual o valor do Bolsa Família de fevereiro

Novas informações são divulgadas

O projeto estabelece que os descontos em folha para o pagamento de empréstimos, financiamentos, e despesas via cartão de crédito consignado não devem exceder 45% do valor total do benefício. Desse total, 40% seria destinado exclusivamente para empréstimos e financiamentos, enquanto os 5% restantes poderiam ser utilizados para gastos por meio de cartão de crédito consignado.

O crédito consignado se destaca por oferecer taxas de juros mais acessíveis, dado que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do contratante, reduzindo assim o risco de inadimplência para as instituições financeiras.

A proposta passará por análise conclusiva de diversas comissões, incluindo a de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Esta mudança legislativa tem o potencial de oferecer maior suporte financeiro aos beneficiários do auxílio-acidente, permitindo-lhes acessar crédito em condições mais favoráveis. Além disso, representa um passo adiante na busca por equidade nas políticas de crédito, reconhecendo as necessidades específicas de diferentes grupos beneficiários.

Veja mais sobre: Caixa Tem: como desbloquear benefício maior que R$ 579 no CPF?