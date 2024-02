Este é o celular que pode virar maquininha de cartão com o Nubank

Em um movimento audacioso que promete revolucionar o mercado de pagamentos no Brasil, o Nubank, em parceria com a Apple, traz aos seus clientes PJ a possibilidade de transformar iPhones em poderosas maquininhas de cartão.

Esta inovação vem acompanhada de benefícios inéditos e taxas competitivas, visando facilitar ainda mais a vida dos empresários brasileiros.

A parceria entre Nubank e Apple para trazer a tecnologia Tap to Pay aos clientes PJ é mais do que uma inovação. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Uma Parceria de Peso com a Nubank

A tecnologia Tap to Pay, resultado da colaboração entre o Nubank e a Apple, permite que pagamentos por aproximação sejam realizados diretamente no iPhone. Compatível com Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, essa funcionalidade aceita transações via smartphones e smartwatches, ampliando as possibilidades de venda sem a necessidade de hardware adicional.

Além da praticidade incontestável, a adesão à tecnologia Tap to Pay traz uma série de vantagens financeiras para os empresários:

Isenção total para transações via Pix;

Taxa de 0,89% para pagamentos no débito;

Taxa de 3,15% para crédito à vista;

E uma taxa competitiva de 12,40% para parcelamentos em até 12 vezes.

Diferentemente das maquininhas convencionais, o Nubank promete a transferência dos valores para a conta da empresa em até um dia útil, sem cobrar taxas de adesão, aluguel ou manutenção.

Tecnologia Acessível

Desde setembro de 2023, todos os modelos de iPhone a partir do XS estão aptos a utilizar o serviço no Brasil, aproximadamente um ano após o lançamento nos Estados Unidos. Isso coloca a tecnologia ao alcance de um número significativo de usuários, democratizando o acesso a soluções financeiras avançadas.

O Nubank não está sozinho nessa jornada; outras empresas, como InfinitePay, Stone, SumUp e Granito, também exploram soluções similares. No entanto, a parceria com a Apple garante ao Nubank uma posição de destaque no mercado.

Além disso, o Nubank ampliou o Modo Rua, uma funcionalidade do aplicativo que aumenta a segurança das transações ao permitir que o usuário defina um limite para operações realizadas fora de casa. Com o reconhecimento de redes Wi-Fi seguras e a possibilidade de desbloqueio por reconhecimento facial para transações acima do limite, o Nubank reforça seu compromisso com a segurança dos seus clientes.

A parceria entre Nubank e Apple para trazer a tecnologia Tap to Pay aos clientes PJ é mais do que uma inovação; é uma revolução na forma como os negócios processam pagamentos no Brasil. Com taxas reduzidas, ausência de custos adicionais e a segurança que já é marca registrada do Nubank, essa novidade promete não só facilitar a vida dos empresários mas também transformar iPhones em ferramentas ainda mais poderosas para o dia a dia dos negócios.

Este é apenas o início de uma nova era para pagamentos digitais no país, onde a conveniência se une à tecnologia para criar soluções que atendem às necessidades dos mais variados perfis de negócio.

