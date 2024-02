90 cursos 100% gratuitos oferecem certificados no Senac

Para profissionais buscando aprimorar suas habilidades ou atualizar o currículo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) apresenta uma excelente oportunidade. Com a oferta de 90 cursos gratuitos de qualificação profissional, que incluem certificado de conclusão, o Senac abre portas para o desenvolvimento profissional e pessoal de inúmeros indivíduos.

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Os cursos são disponibilizados através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), acessíveis tanto na modalidade presencial quanto online, proporcionando flexibilidade para os interessados em aproveitar essa oportunidade de crescimento.

Como Participar

Para se inscrever e garantir a gratuidade, é crucial acessar o site do Senac e verificar os pré-requisitos na guia específica de cada curso. Certificar-se de que você atende aos critérios necessários é o primeiro passo para se engajar nessa jornada de aprendizado.

Diversidade de cursos oferecidos

O Senac disponibiliza uma ampla variedade de cursos abrangendo diversas áreas do conhecimento e do mercado de trabalho. Alguns destaques incluem:

Marketing e Comunicação : Explore cursos como Ferramentas de Marketing Digital, Marketing Turístico e Social, e aprenda a construir planos de comunicação e marketing eficazes.

: Explore cursos como Ferramentas de Marketing Digital, Marketing Turístico e Social, e aprenda a construir planos de comunicação e marketing eficazes. Beleza e Estética : Aperfeiçoe suas habilidades em Maquiagem Artística, Maquiagem e Penteados para Noivas, entre outros.

: Aperfeiçoe suas habilidades em Maquiagem Artística, Maquiagem e Penteados para Noivas, entre outros. Turismo e Hospitalidade : Capacite-se com cursos sobre Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos, Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos, entre outros.

: Capacite-se com cursos sobre Acessibilidade em Serviços e Equipamentos Turísticos, Elaboração de Roteiros Turísticos Receptivos, entre outros. Gestão e Negócios : Desenvolva competências em Administração de Conflitos, Administração Financeira de Eventos, Líder Coach, e muitos mais.

: Desenvolva competências em Administração de Conflitos, Administração Financeira de Eventos, Líder Coach, e muitos mais. Tecnologia da Informação: Atualize-se com cursos como Informática Básica com Internet e Mídias Sociais, Javascript – Interatividade para Web, entre outros.

Benefícios da capacitação profissional gratuita

Investir em educação e formação profissional traz uma série de benefícios, não apenas no aprimoramento das habilidades, mas também na ampliação das oportunidades de emprego. Com os cursos do Senac, os participantes podem:

Melhorar seu desempenho profissional;

Atualizar o currículo com certificações relevantes;

Acessar novas oportunidades de carreira;

Contribuir com conhecimento atualizado e especializado para o mercado de trabalho.

A iniciativa do Senac em oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional pelo PSG é uma excelente oportunidade para quem busca crescimento profissional. Com uma vasta gama de cursos disponíveis, é possível encontrar uma capacitação que se alinhe aos seus interesses e necessidades profissionais, abrindo caminhos para novas oportunidades e sucesso na carreira.

Como se dar bem cursos EaD?

Para alcançar sucesso em cursos de Educação a Distância, é fundamental adotar práticas e estratégias que otimizem seu aprendizado e gestão do tempo. A natureza flexível dos cursos EaD, embora vantajosa, requer do aluno um alto grau de autodisciplina e organização. A seguir, são apresentadas algumas orientações essenciais para quem deseja se destacar nessa modalidade de estudo.

Primeiramente, é crucial estabelecer uma rotina de estudos sólida. Isso significa definir horários específicos do dia dedicados exclusivamente ao estudo, como se estivesse frequentando aulas presenciais. A consistência na rotina ajuda a criar um hábito, facilitando o processo de aprendizagem e mantendo você no caminho certo.

Criar um ambiente propício ao estudo também é de grande importância. Isso envolve escolher um local tranquilo e livre de interrupções, onde você possa se concentrar plenamente nas tarefas. Um espaço organizado e confortável pode fazer uma grande diferença na eficiência do seu estudo.

Além disso, é vital aproveitar todos os recursos disponibilizados pelo curso. Vídeos, leituras complementares, fóruns de discussão e atividades práticas são ferramentas que enriquecem sua experiência de aprendizado. Participar ativamente e explorar esses recursos aumenta sua compreensão do conteúdo e facilita a aplicação do conhecimento adquirido.

