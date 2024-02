A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece diretrizes claras sobre a relação empregatícia, delineando os direitos e deveres entre empregador e empregado. Um dos pilares dessa relação é o pagamento do salário, um compromisso inegociável que deve ser honrado, conforme acordado em contrato, até o quinto dia útil de cada mês.

Empresa atrasou o pagamento Faça o seguinte | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que fazer quando o patrão atrasa o salário?

Quando o salário não é depositado na data esperada, a primeira medida é buscar um diálogo com o empregador. Essa conversa pode levar a um acordo mutuamente benéfico, como a compensação do atraso com juros ou um ajuste salarial. Esse entendimento prévio pode prevenir a necessidade de medidas judiciais.

Caso as tentativas de acordo não se concretizem, o empregador enfrentará penalidades previstas por descumprir as obrigações trabalhistas:

Multa por Atraso : Embora a CLT não especifique multas por atraso salarial, decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinam a aplicação de multas que iniciam em 10% do montante devido, acrescidas de 5% por cada dia de atraso após o vigésimo dia.

: Embora a CLT não especifique multas por atraso salarial, decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinam a aplicação de multas que iniciam em 10% do montante devido, acrescidas de 5% por cada dia de atraso após o vigésimo dia. Rescisão Indireta : O atraso no pagamento é considerado falta grave sob o artigo 483 da CLT, permitindo ao empregado solicitar a rescisão do contrato de trabalho. Isso garante direitos similares aos de uma demissão sem justa causa, incluindo aviso prévio, multa rescisória, férias, 13º salário proporcionais e seguro-desemprego.

: O atraso no pagamento é considerado falta grave sob o artigo 483 da CLT, permitindo ao empregado solicitar a rescisão do contrato de trabalho. Isso garante direitos similares aos de uma demissão sem justa causa, incluindo aviso prévio, multa rescisória, férias, 13º salário proporcionais e seguro-desemprego. Indenização por Dano Moral: Reconhecendo o salário como essencial para a subsistência do trabalhador e sua família, o TST entende que a falta de pagamento pode causar danos psicológicos e emocionais, justificando ações judiciais por danos morais.

Como evitar atrasos salariais?

Para as empresas, manter uma gestão financeira e de pessoas eficaz é crucial para evitar atrasos nos pagamentos. Um planejamento financeiro cuidadoso e uma organização adequada podem prevenir essas situações, protegendo a saúde financeira da empresa e sua reputação no mercado.

O cumprimento das obrigações trabalhistas, especialmente o pagamento pontual dos salários, é fundamental para a manutenção de uma relação de trabalho harmoniosa e produtiva. Tanto empregadores quanto empregados devem estar cientes de seus direitos e deveres, buscando sempre o diálogo como primeira via de resolução de conflitos.

Em casos de desacordo, a legislação trabalhista brasileira oferece mecanismos para a proteção dos direitos dos trabalhadores, assegurando que a justiça seja feita.

